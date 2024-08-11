柯文哲政治獻金帳目不清　柯家3個女人說法一次看

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陳佩琪未對丈夫競選經費帳目表示意見，不過9日則是在臉書自爆退休後想開「小草咖啡棧」成為柯粉、小草聚散地，並找代書以「別人」的名字開公司。後被前黨員踢爆她所說的「別人」應該就是兒子柯傅堯，且公司地址與「木可」同一處。
陳佩琪10日再度貼文，稱自己開了個公司，「也承認將來他（柯傅堯）不是經營人」，但公司從7月底才開始有正式帳戶，至今還沒開始運作，「所以我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑」。
柯媽媽讚兒子在校品行第一
柯媽媽何瑞英10日受訪表示，柯文哲在校品行第一，絕對不敢貪污。何瑞英認為其他候選人的競選經費拿更多，而且「人在做，天在看啦！」何瑞英也稱讚總統賴清德看起來「很老實」，當台南市長時也很認真，是政壇少數沒有貪污的人。
對於媳婦陳佩琪人頭公司事件，何瑞英表示自己不知情，她認為咖啡廳是店舖，不是公司，事業做不做得起來，「那是命運」。
柯美蘭：帳務疏失改好就好
針對胞兄柯文哲的政治獻金帳務不明疑雲，柯美蘭10日表示，自己也是參選後才知道作帳很麻煩，帳務有疏失就是糾正、改好。她的印象中，查金流好像是國家的幫忙才能查，國家能否公正對待所有人，她還蠻懷疑的。
針對大嫂陳佩琪的人頭公司事件，柯美蘭認為公司還沒開幕「八字都還沒一撇」、「應該還好吧」。