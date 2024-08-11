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周杰倫、昆凌七夕甜摟狂放閃！反骨男孩「敲碗新歌」釣出本尊回應

▲周杰倫（左）、昆凌七夕放閃甜摟照片，反骨男孩培根「敲碗新歌」釣出本尊回應。（圖／周杰倫Instagram）
▲周杰倫（左）、昆凌七夕放閃甜摟照片，反骨男孩培根「敲碗新歌」釣出本尊回應。（圖／周杰倫Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

七夕情人節昨（10）日浪漫登場，許多情侶都在社群平台上放閃合照，結婚9年的明星夫妻「周董」周杰倫、昆凌，當然也沒錯過這一年一度曬恩愛的機會，周董除了曝光與愛妻昆凌的緊抱合照之外，對於「反骨男孩」成員培根敲碗新歌〈可愛老婆〉的留言，周杰倫也以招牌口頭禪親自回應：「唉呦！」引起熱議。

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周杰倫與昆凌在2014年登記結婚、婚後育有2女1子，兩人結婚9年至今仍然感情甜蜜，昨日周杰倫曬出兩張夫妻合照，開心祝福大家佳節愉快：「祝大家七夕情人節快樂哦！」照片中昆凌把手環繞在周杰倫身上，夫妻倆緊緊摟抱在一起，正在國外度假中。

▲周杰倫（左）、昆凌結婚9年，七夕情人節曬恩愛合照。（圖／周杰倫Instagram）
▲周杰倫（左）、昆凌結婚9年，七夕情人節曬恩愛合照。（圖／周杰倫Instagram）
有趣的是，周杰倫的鐵粉「反骨男孩」成員培根，在貼文底下留言說：「該出一首〈可愛老婆〉了！」意即希望周杰倫能繼貼文中的經典歌曲〈可愛女人〉之後，趕緊推出新歌傳唱，然而此舉也釣出本尊回應，周杰倫以招牌口頭禪：「唉呦！」像是很贊同這項提議一樣。

不僅周杰倫發文放閃七夕情人節，愛妻昆凌也曬出兩人去遊樂園遊玩的照片，開心寫下心情：「又來遊樂園了，一起做快樂的小孩！父親節＆七夕快樂。」照片中他們緊緊靠在一起，各自舉起一隻手比耶，從背影就能感受到兩人的幸福氛圍。

▲周杰倫（左）、昆凌赴遊樂園玩樂，歡慶七夕與父親節。（圖／昆凌Instagram）
▲周杰倫（左）、昆凌赴遊樂園玩樂，歡慶七夕與父親節。（圖／昆凌Instagram）

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