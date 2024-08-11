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aespa Winter也愛「義美小泡芙」　開心收禮曬照認證：好好吃

▲aespa出道4年首次來台開唱，一連3天於林口體育館舉辦專場演唱會，成員Winter在機場收下不少粉絲送的小禮物，其中也包含經典「國民外交零食」義美小泡芙。事後Winter更在社群平台Weverse上曬出與小泡芙的合照寫下「好吃」。（圖／Weverse、Winter IG）
▲aespa出道4年首次來台開唱，一連3天於林口體育館舉辦專場演唱會，成員Winter在機場收下不少粉絲送的小禮物，其中也包含經典「國民外交零食」義美小泡芙。事後Winter更在社群平台Weverse上曬出與小泡芙的合照寫下「好吃」。（圖／Weverse、Winter IG）

記者許芷芸／綜合報導

南韓大勢女團aespa出道4年首次來台，9日起一連3天於林口體育館舉辦「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TAIPEI」演唱會。8日搭機抵台時，現場就聚集大批粉絲媒體守候。有粉絲送給Winter經典的「義美小泡芙」，事後她也在社群平台曬出吃小泡芙的認證照寫下：「這餅乾好好吃。」

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國民零食「義美小泡芙」擄獲 Winter 的心　曬照認證好吃

aespa成員8日中午抵達桃園國際機場，現場早已被前來接機的粉絲擠得水洩不通。粉絲紛紛獻上卡片、禮物給偶像，其中有粉絲向Winter獻上國民外交零食「義美小泡芙」，她開心收下並對著鏡頭展示，看起來相當滿足。

事後Winter更在社群平台Weverse上曬出大嗑小泡芙的認證照，寫下：「這餅乾好吃欸！」畫面中她拿著一顆小泡芙放在鼻子前，俏皮自拍十分可愛。

▲aespa成員Winter俏皮與義美小泡芙自拍，曬照寫下：「這餅乾好好吃！」（圖／Weverse）
▲aespa成員Winter俏皮與義美小泡芙自拍，曬照寫下：「這餅乾好好吃！」（圖／Weverse）
台灣之光「義美小泡芙」　Jennie、IU也都愛不釋手

事實上粉絲們都知道IU熱愛「義美小泡芙」，每次來台總被拍到手上提著小泡芙。日前結束演唱會後，有粉絲偶遇IU，送給她台灣人氣零食「義美小泡芙」，她非常開心的奔向粉絲收禮。

▲日前台灣樂團落日飛車登上南韓國民歌手IU（左圖右、右圖）的個人綜藝時，也帶了她最愛的台灣小零食「義美小泡芙」（圖／sunsetrollercoaster Threads、IUTV youtube）
▲南韓國民歌手IU（左圖右、右圖）也十分喜愛「義美小泡芙」，每次來台總被拍到手上提著小泡芙。（圖／sunsetrollercoaster Threads、IUTV youtube）
除此之外，人氣女團BLACKPINK的成員Jennie日前赴海外工作，結束返韓入境仁川機場時，大批粉絲與媒體前來接機，一路上粉絲不斷伸出手送禮物，卻被Jennie一一婉拒，直到後來她只收下1個鑰匙圈跟1包零食，而其中那包零食就是牛奶口味的義美小泡芙。

▲連拒收禮物的BLACKPINK成員Jennie也被拍到過獨獨收下義美小泡芙。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲BLACKPINK成員Jennie日前結束工作返韓時，粉絲紛紛熱情獻上禮物，Jennie一一婉拒唯獨收下義美小泡芙。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

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