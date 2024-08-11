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朱軒洋經歷感情風波！首度「公開現身」吐露心聲：滿不真實

▲朱軒洋（右）經歷感情風波之後，首度「公開現身」《愛情城事》映後，吐露心聲：「滿不真實。」（圖／華映）
▲朱軒洋（右）經歷感情風波之後，首度「公開現身」《愛情城事》映後，吐露心聲：「滿不真實。」（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

由曾寶儀監製的療癒系電影《愛情城事》，號召多位新銳創作者：張吉安、黃綺琳、許承傑、劉權慧、巴沃邱寧多傑、殷振豪、哈希德阿米、黃婕妤、李心潔、謝沛如，集結華語電影最強卡司齊聚飆戲，共譜藏身於城市巷弄裡關於「愛」的故事。曾寶儀昨（10）日包場邀請Podcast的會員觀賞《愛情城事》，9m88和朱軒洋映後驚喜現身對談，朱軒洋經歷感情風波後，首度公開露面吐露心聲：「不好，今天感覺滿不真實的！」

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《愛情城事》陪大家過七夕　9m88、朱軒洋驚喜現身映後

金馬影展閉幕片《愛情城事》，由曾寶儀首次擔任監製，昨日舉辦七夕特別活動，招待她Podcast《曾寶儀的人生藏寶圖》節目的幸運聽眾觀賞。9m88和久未公開露面的朱軒洋更在電影後驚喜現身，現場和曾寶儀感性對談，三人對話將收錄在Podcast裡。9m88和朱軒洋在《愛情城事》導演黃婕妤執導的故事中，兩人在夜店外奇遇，陌生卻又對彼此敞開心房，故事情節喚醒觀眾滿滿既視感。

▲《愛情城事》監製曾寶儀（右）包場，招待幸運聽眾共渡浪漫七夕，演員9m88（左起）、朱軒洋驚喜現身映後對談。（圖／華映）
▲《愛情城事》監製曾寶儀（右）包場，招待幸運聽眾共渡浪漫七夕，演員9m88（左起）、朱軒洋驚喜現身映後對談。（圖／華映）
9m88歌手、演員都想當　朱軒洋公開露面吐心聲

在《愛情城事》中表現亮眼、最近戲約不斷的9m88，被問到是否要轉行？9m88大笑說：「歌手、演員我兩個都要！」她認為演戲會替創作帶來靈感，而創作也會更精進演技，兩者實質上相輔相成。9m88反問曾寶儀第一次當電影監製感想如何？曾寶儀表示，深感到原來一部電影有屬於自己的生命，也希望從幕前到幕後充滿女性能量的《愛情城事》，可以帶給更多人力量。

而曾獲金馬獎最佳男配角的朱軒洋，在低潮後沉寂一段時間首度公開露面，被問到他近況如何？朱軒洋坦言：「不好，今天感覺滿不真實的！」曾寶儀感性表示：「生命中的逆境都會成為養分，希望你記取教訓後，可以好好珍惜演員生涯，你真的是很厲害的演員，我拜託你繼續演戲！」一席真摯發言也讓朱軒洋相當感動。

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