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不捨拆夥李洋！王齊麟坦言「很感傷」　新搭擋邱柏榤下周調整默契

▲王齊麟開球，透露自己拆夥李洋的想法，感到十分不捨。（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟開球，透露自己拆夥李洋的想法，感到十分不捨。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/台北報導

巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任11日擔任台鋼雄鷹大巨蛋擔任開球嘉賓，下周將與新搭擋訓練、比賽，回想與李洋搭擋的時光，他坦言，「很感動也很感傷。」開球前王齊麟與大家分享奪金心境，「東京奧運以來這3年表現起起伏伏，大家從對我們有期待，到有參賽就好。最後一刻完成二連霸，也很開心能把榮耀帶回台灣與大家分享。」下周即將與新搭擋邱相榤參與在日本與韓國的賽事，王齊麟說，「過去兩位搭擋（陳）宏麟、李洋都負責組織的角色，下周開始備戰，也會開始與他進行默契上調整，以賽代訓，希望有不錯表現。」

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即將拆夥李洋　王齊麟不捨

至於拆夥李洋也相當不捨，王齊麟說，「台北公開賽是最後一次搭擋，希望能享受合體的時光。其實說奧運回到台灣才意識到是最後一次，回想起來一路走來點滴，都很感動，也很感傷。」

被問到這次奧運中華隊戰況，王齊麟發揮「暖男」本色，他說：「要相信自己，一路走來會有被質疑的聲音，但努力不會白費，堅定信念，勇敢往前走。」鼓勵各位要好好支持這些運動員。

此外，李洋今天在日本有行程，但他也很有誠意，透過台鋼錄製大巨蛋影片，感謝大家支持，還好台鋼「大王」王柏融，因為長相神似「李洋」，也穿上李洋的球衣上場一起開球，讓球迷樂開懷。

▲王齊麟提到跟王柏融互動，他說：「我覺得他真的蠻像的，某些角度，加上他真的也蠻好笑，因為王柏融也是很知名的選手，所以一開始跟他接觸還有點緊張，但他人很親民，所以感覺很好玩。」（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟提到跟王柏融互動，他說：「我覺得他真的蠻像的，某些角度，加上他真的也蠻好笑，因為王柏融也是很知名的選手，所以一開始跟他接觸還有點緊張，但他人很親民，所以感覺很好玩。」（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟穿上70號球衣，剛好也是他名字的諧音。而「李洋」則由王柏融擔任，他穿上84號球衣（麟洋配奪金日期）（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟穿上70號球衣，剛好也是他名字的諧音。而「李洋」則由王柏融擔任，他穿上84號球衣（麟洋配奪金日期）（圖／葉政勳攝）



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