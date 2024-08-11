林郁婷拿金牌哭了！「東奧勁敵」暖心1舉動　台人被圈粉：超善良

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「台灣女拳王」林郁婷在本屆奧運中與阿爾及利亞女選手哈利夫（Imane Khelif）遭受《哈利波特》作者JK羅琳與IBA為首的輿論集團抨擊，質疑兩人性別。然而，最終她們都以亮眼的表現奪金，成功回擊這些雜音。
在賽場上，林郁婷也曾遭遇對手的惡意行為與言論攻擊，包括保加利亞與土耳其選手都曾在賽場上比出X手勢。金牌戰對手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）更是在賽前於IG轉發爭議性的限時動態，事後本人解釋賽期間並未接觸社群軟體，教練也要求管理帳號的人刪除相關動態。
儘管這些對手過去做過爭議性發言與行為，但在頒獎台上，她們仍展現了運動員應有的風度，為林郁婷獻上掌聲與擁抱。
「東奧勁敵」頒獎台上一舉動超暖！菲律賓選手力挺林郁婷
而在頒獎台上，更有台灣觀眾於threads上分享，發現菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Alcayde Petecio）率先找林郁婷擊拳致意，此舉讓不少台灣網友感到暖心。
事實上，佩特西奧與林郁婷在2021年東京奧運曾交手，當時林郁婷以大會第一種子、世界排名第一的身份參賽，但在首輪16強賽以2:3爆冷敗給佩特西奧，意外止步。
不過在本屆巴黎奧運期間，當林郁婷受到IBA性別爭議攻擊時，佩特西奧曾公開受訪力挺她，並以過往交手經驗大讚：「她是一名優秀的拳擊手，很強壯、有天賦。我曾和她對打兩次，我知道郁婷的實力。」對於性別爭議，她則表示自己不會評論，但她清楚知道「林郁婷和阿爾及利亞選手哈利夫，她們一出生就是女性。」
佩特西奧暖心力挺林郁婷的舉動曝光後，讓大批台灣網友紛紛被圈粉：「這超暖心，是好友兼宿敵」、「不覺得這位選手跟我們家念琴很像嗎」、「謝謝菲律賓選手大E人！上屆東京奧運16強，林郁婷就是被她打敗，這次郁婷奪金，大家在頒獎台上展現了亞洲選手的溫暖善良」、「菲律賓選手根本社牛，頒獎時可愛炸裂。」
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