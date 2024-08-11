被謝忻嗆「沒用的男人」！阿翔曬與Grace甜蜜合照 吐10字曝心境
女星謝忻2019年和主持搭檔阿翔爆發不倫戀後，一度停工消失螢光幕前，重新復出後，近日謝忻上作家H的訪問節目時，又重提當年往事，更痛批阿翔從始至終都沒向她道歉。此番言論一出，讓謝忻再度遭到炎上；事件男主角阿翔（陳秉立）在沉寂多日後，昨（11）日深夜則突然在IG限時動態發文，曬出跟老婆Grace的合照放閃，祝大家七夕情人節快樂。
記者藍詩孟／綜合報導
主持人阿翔2011年和老婆Grace結婚後，育有2女1子，給人愛家好男人的形象，不料卻在2019年被週刊拍到和謝忻婚外情，雖然阿翔事後對外道歉並回歸家庭，但形象還是遭到重創。近日謝忻又在作家H的節目中提到，不倫戀爆發後，阿翔從未跟她道過歉；謝忻批阿翔明明有千百種方式聯繫她，卻什麼都沒說，讓她覺得阿翔「TM就是沒用的男人」。
阿翔不甩謝忻重提不倫戀 曬與妻合照甜蜜放閃
謝忻此言再度讓當年的不倫戀重回檯面，曾經的閨蜜陳沂痛批：「不倫這種事一個巴掌拍不響，妳跟阿翔都有錯，是要道歉什麼？」阿翔的正宮Grace則發文分享自己喜歡的文章，低調寫道：「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人。」曝光自己的心境。
身為外遇當事人的阿翔，昨日深夜則透過IG限時動態發文，曬出和太太Grace搭乘空中纜車的照片，配文寫道：「祝大家七夕情人節快樂！」似乎不願針對謝忻所言多做回應。照片中，夫妻2人臉上都洋溢著幸福笑容，身穿白色上衣做搭配，看來已經走過婚外情陰霾。