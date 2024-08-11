2024巴黎奧運「謝謝中華隊」！跟著台灣選手一起哭的「10大淚點」

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台灣拳后林郁婷，從奧運賽事開始就無端捲入性別爭議，除了要扛著比賽的壓力，全球網路霸凌更是可怕，今（11）天凌晨成功用拳擊戰勝魔法，用實力拿下金牌，賽後激動親吻擂臺，向來冷靜的她，更是在頒獎台上聽到中華奧會會歌時，難掩激動情緒掩面哭泣，受訪時林郁婷忍淚說「想起人生的跑馬燈」，這一幕應該許多台灣人也跟著飆淚。
🟡羽球男雙「麟洋配」頒獎台全場合唱
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」由李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣本屆首金，同時也創羽球隊史首次男雙連霸紀錄，頒獎典禮上，全場感動大唱中華奧會會歌，讓全台灣人在電視機前都噴淚。
之後有網友發現，李洋在跟另兩隊選手自拍時脫口一句話「要拍好喔，我只剩這一場可以拍囉！」也讓台灣球迷覺得非常捨不得，因這次巴黎奧運是李洋職業生涯最後一次奧運比賽，賽後將退役，李洋「最後一舞」奪下金牌，畫下完美句點。
🟡台灣舉重女神郭婞淳帶傷力拼
郭婞淳在巴黎奧運59公斤級替台灣進帳1面銅牌，拿下生涯第3面奧運獎牌，連續3屆奧運奪牌是台灣第1人。而讓人更感動的是她奮戰精神，在確定保底銅牌後，挺舉的最後一舉竟一口氣從130公斤加到137公斤，直接跳過銀牌力拚摘金，雖然功敗垂成，但運動員奮勇精神非常值得敬佩，而郭婞淳最後離場悄悄吻別舞台，向來感情豐沛的她在頒獎台上聽到觀眾大喊「郭婞淳」也忍不住感動落淚。
🟡跆拳道甜心羅嘉翎帶傷敗陣淚崩「對不起」
羅嘉翎去年6月世錦賽結束後，檢查出左腳疲勞性骨折，面對成都世大運、杭州亞運只能帶傷上陣，去年12月又傷到肋骨被迫退賽，之後她就沒再參加任何國際賽，在國際賽場首次復出就是頂尖選手匯集的奧運殿堂，但身體的傷還沒好，最終以0比2敗下，賽後可以看到她腳明顯不舒服，在旁人攙扶下淚崩說出「對不起」，讓人感到滿滿不捨。
🟡戴資穎最後一舞全力以赴
羽球一姊戴資穎負傷參賽，最後一戰對決好友依瑟儂，身體明顯跟不上場上意識，最終以0：2直落二輸球，賽後依瑟儂在和主審握手後，主動去和小戴擁抱，依瑟眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩人都激動落淚，此畫面被認為將會成為經典。
雖然戴資穎「最後一舞」帶有點遺憾，但戴資穎生涯累積無數冠軍榮耀，堪稱最傳奇的女單球員之一。
🟡柔道男神楊勇緯抱憾而歸
東京奧運銀牌、台灣「柔道男神」楊勇緯，高居柔道第一種子遭到各國選手鎖定，導致招牌寢技施展不開，巴黎奧運意外在8強止步，落入敗部復活賽，可惜首場復活賽碰上日本勁敵永山龍樹，最終仍無法突圍，慘遭淘汰，無緣站上頒獎台。賽後楊勇緯情緒低落甚至掉下男兒淚，情緒無法平復。
🟡射擊好手李孟遠奪中華射擊隊首獎牌
今年台灣第一面獎牌是由射擊選手李孟遠在定向飛靶替台灣拿下銅牌，也是中華射擊隊史上第一面摘下獎牌的選手。李孟遠受訪時提到「自己身邊全是頂級的世界高手，打到一半腦袋閃過這可能是台灣第1面奧運射擊獎牌，當下其實有點想哭，還好有忍住，繼續把比賽撐下去」。
🟡陳念琴罹癌再戰「奪下銅牌」
有著阿美族及布農族混血的拳擊女將陳念琴，曾經自曝罹癌，經過積極治療成功再戰國際舞台，儘管今年無緣打進金牌戰，但仍收穫生涯首面奧運銅牌，賽後按照慣例親吻擂台地板「感謝一路支持我的朋友，我一直都圍繞擂台長大，有汗也有淚，感謝擂台讓我平安完賽。」陳念琴奮勇抵抗病魔又奪下一面銅牌，樂觀開朗讓人感動。
🟡拳擊女將吳詩儀忍淚「想提升獎牌成色」
台灣拳擊女將吳詩儀在奧運女子60公斤級4強賽，對決中國強敵楊文璐，可惜無法復仇成功，吳詩儀雖極積搶攻，但無法有效的擊打對手，最終落敗，但仍替台灣進帳一面銅牌，表現依舊值得讚賞，賽後她強忍眼淚的說：「還是很想提升一下獎牌成色。」
🟡亞洲貓王唐嘉鴻誓言再戰洛杉磯奧運
「亞洲貓王」唐嘉鴻征戰巴黎奧運男子體操單槓決賽舞台，成為第一位登場的選手，並使出招牌的「貓跳540度」，可惜出現掉槓失誤，不過各國選手失誤率高，最後唐嘉鴻替台灣拿下一面銅牌，也是台灣在奧運史上第二面體操獎牌。
賽後，唐嘉鴻直言，雖然結果沒有預期來得好，但把銅牌視為老天的肯定，並誓言4年後將會再戰2028年的洛杉磯奧運，一定會拿到自己想要的。