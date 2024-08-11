奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

妹妹拿奧運銀牌！張本智和喊「4年後一起奪金」秒刪文　粉絲心疼

▲今（11）日，張本智和再度發文，慶祝妹妹張本美和在桌球女團奪下銀牌，然而他卻被發現「刪文秒改」，讓粉絲心疼不已。（圖／IG@harimoto__tomokazu_1711）
▲今（11）日，張本智和再度發文，慶祝妹妹張本美和在桌球女團奪下銀牌，然而他卻被發現「刪文秒改」，讓粉絲心疼不已。（圖／IG@harimoto__tomokazu_1711）

記者潘毅／綜合報導

2024巴黎奧運賽事進入尾聲，頒獎台上可以看到勝出者展現奪牌的喜悅，然而台下也有備戰四年卻無功而返的選手，「日本桌球神童」張本智和就是其中之一。更殘酷的是，他在男子團體賽、男子單打、混雙3個項目中都有奪牌機會，但比賽過程屢次遭逆轉。今（11）日，張本智和再度發文，慶祝妹妹張本美和在桌球女團奪下銀牌，然而他卻被發現「刪文秒改」，讓粉絲心疼不已。

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張本智和與3面獎牌擦身而過！比賽屢遭逆轉夢碎巴黎

張本智和在上一屆東京奧運成功拿下男團銅牌，而本屆已經21歲的他，已經成為日本桌球的絕對核心，並在賽前做出奪牌宣言。沒想到，張本先是在混雙項目16強賽中輸給北韓神秘組合李正植、金琴英，對手最終奪得銀牌。

接下來的男子單打比賽中，張本智和強碰中國好手樊振東，一度以2:0領先，只需再贏兩局就能成功晉級。不料比賽進入後半段，賽況急轉直下，樊振東在換完衣服後找回手感，雙方激戰到第七局才分出勝負，最終張本智和遭逆轉，以3:4無緣4強。

在桌球男團賽事中，張本智和率領隊友一路闖進4強，與瑞典對決，雙方實力旗鼓相當。在關鍵的第五局中，張本智和再度取得2:0領先，但又被對手逆轉，以2:3落敗，讓日本無緣晉級金牌戰。在銅牌戰中對上地主法國，張本再次被「眼鏡弟」勒布朗逆轉，無緣登上頒獎台，本屆奧運未能斬獲一面獎牌。

▲瑞典球員再一次創造不可思議的勝利，而張本智和又一次落下遺憾的淚水！2024巴黎奧運桌球男團四強，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。在手握兩領先輸掉第5點之後，張本智和跪地痛哭，對於這樣的結果難以接受。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球男團四強，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。在手握兩領先輸掉第5點之後，張本智和跪地痛哭，對於這樣的結果難以接受。（圖／美聯社／達志影像）
張本智和慶祝妹妹奪銀！發文1舉動惹哭粉絲

儘管如此，日本在女子團體項目中依然表現出色，奪得銀牌，而張本智和的妹妹張本美和也是其中一員。今（11）日上午，張本智和開心地拿著妹妹的銀牌合照，然而文章發出後卻迅速刪除並重新發表。修改後的內容為：「祝賀美和獲得銀牌，她在第一屆奧運會就拿到獎牌了，能在奧運會的舞臺上拼盡全力是很酷的事。現在該輪到哥哥追趕她了，我不像平時那樣感到沮喪，但我希望能趕上，即使情況很糟糕。」

隨後有粉絲發現，張本智和原本在文章末尾寫道：「現在該輪到哥哥追趕她了，四年後我們將一起獲得金牌」，相當自信的語句，但他似乎擔心引來批評，才進行了修改。

▲日本主將張本智和在第5點於決勝局領先的情況下被逆轉，他賽後完全崩潰，痛哭到要隊友攙扶才能起來和對手握手，他在受訪時直言：「寧願死也不願接受這樣的結果。」（圖／美聯社／達志影像）
▲日本主將張本智和本屆巴黎奧運成為悲劇英雄，屢次在領先情況下遭到逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
許多粉絲得知張本智和修改發文的舉動後，紛紛留言鼓勵：「一定要遠離那些負面言論，對你沒有幫助的」、「永遠支持你，不要被那些人影響了」、「選手努力奪金，結果沒有成功，竟然還要被罵到不敢說了」、「充滿信心完全沒問題，罵人的心態才詭異吧」。

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