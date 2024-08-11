奧運拳擊／輸給林郁婷不甘心？波蘭妹又PO「1張狠圖」被網友抓包

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一名網友在網路論壇「PTT」以「波蘭妹比賽後，在IG偷臭的八卦？」為標題發文，原PO說，Szeremeta比完賽在場上手比愛心，並且否認發文，但她卻在IG貼出一張限動，寫到「在一場不平等的比賽中贏得了銀牌」，讓原PO傻眼：「有無波蘭妹人前人後的八卦？」
Szeremeta原本在貼文寫下：「自己是爭金的最後一位女人」，暗指林郁婷的性別爭議，但她賽後解釋，奧運期間，她想要遠離社群媒體，根本沒有管理自己的Instagram，「所以，這段時間（限時動態）都是由其他人發布的。」教練看到那篇爭議限時動態之後，也立刻命令刪除，Szeremeta說：「我保證這些貼文不是我發布的」。
沒想到才賽後不到幾小時，Szeremeta又在限時動態發文，內文大意譯為：「Julia Szeremeta在一場不公平的比賽中獲得了銀牌，我們都知道她應該獲得金牌。對我們來說，你是最棒的！」文字後面還附上愛心和波蘭國旗的表情符號。
這部分也讓網友質疑，「又要說不是我發文的了嗎」、「輸不起，替自己的失敗找藉口，人之常情」、「這種人最可怕，比土耳其那位可怕」、「就是心機女」、「這種人超爛 不爽直接說 怕被罵就背後噴，噁心」、「這種偷臭的更糟耶」。
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