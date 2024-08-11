奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運拳擊／輸給林郁婷不甘心？波蘭妹又PO「1張狠圖」被網友抓包

▲波蘭選手被擊敗後，賽後特地對鏡頭比出愛心，而林郁婷頒獎時也出手幫對方整理衣領。（圖／中華奧會提供）
▲波蘭選手被擊敗後，賽後特地對鏡頭比出愛心，而林郁婷頒獎時也出手幫對方整理衣領。（圖／中華奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運女子拳擊57公斤賽事「台灣拳后」林郁婷順利奪金，但她賽前就被捲入「性別爭議」風波，而20歲波蘭女將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）也在個人IG出現一篇「最後一個爭奪金牌的女人」的貼文，事後，雖然 Szeremeta澄清「我保證這些貼文不是我發布的」。不過又被網友在IG抓包，她賽後限動出現「在一場不平等的比賽中贏得了銀牌」的文章，疑似是「人前手牽手，背後下毒手」，這也引發網友在網路論壇「PTT」開嗆：「這種人最可怕」、「人前人後雙面人」等留言。

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波蘭妹比賽前後行為不一致　疑似懼怕網友

一名網友在網路論壇「PTT」以「波蘭妹比賽後，在IG偷臭的八卦？」為標題發文，原PO說，Szeremeta比完賽在場上手比愛心，並且否認發文，但她卻在IG貼出一張限動，寫到「在一場不平等的比賽中贏得了銀牌」，讓原PO傻眼：「有無波蘭妹人前人後的八卦？」

Szeremeta原本在貼文寫下：「自己是爭金的最後一位女人」，暗指林郁婷的性別爭議，但她賽後解釋，奧運期間，她想要遠離社群媒體，根本沒有管理自己的Instagram，「所以，這段時間（限時動態）都是由其他人發布的。」教練看到那篇爭議限時動態之後，也立刻命令刪除，Szeremeta說：「我保證這些貼文不是我發布的」。

沒想到才賽後不到幾小時，Szeremeta又在限時動態發文，內文大意譯為：「Julia Szeremeta在一場不公平的比賽中獲得了銀牌，我們都知道她應該獲得金牌。對我們來說，你是最棒的！」文字後面還附上愛心和波蘭國旗的表情符號。

這部分也讓網友質疑，「又要說不是我發文的了嗎」、「輸不起，替自己的失敗找藉口，人之常情」、「這種人最可怕，比土耳其那位可怕」、「就是心機女」、「這種人超爛 不爽直接說 怕被罵就背後噴，噁心」、「這種偷臭的更糟耶」。


 



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