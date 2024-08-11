「挖呀挖老師」登上央視！無濾鏡真實身材遭酸太腫 無奈曝真相
中國河北一名黃姓幼教老師，因在抖音上教唱兒歌《小小花園》迅速走紅，可愛的模樣配上洗腦的動作，被網友封為「挖呀挖老師」。爆紅後，黃老師經常在網路上分享她的日常生活，去年黃老師升格為新手媽媽，因身材的變化讓不少網友開始對她惡言相向。近日，黃老師登上央視節目，再度因畫面中臃腫的身材引發網友討論。
記者藍詩孟／綜合報導
「挖呀挖老師」黃老師日前在社群平台上開心宣布自己將登上央視的消息，她興奮喊道：「好消息，出息了，我上央視了。」接著又無奈自嘲：「把我拍胖了80斤（約40公斤）」，並附上節目畫面給粉絲看。只見畫面中，黃老師穿著藍色吊帶裙配上白色短袖，少了濾鏡的她，與平時在抖音上的形象有明顯差異，看起來確實臃腫不少。
「挖呀挖老師」被央視拍胖？自曝生小孩後身材腫一圈
這段畫面曝光後，瞬間引來大量網友評論，大家紛紛留言：「央視的鏡頭不騙人的」、「央視相貌才是真實的你」、「牙應該想辦法整一下」、「老師你人在哪」等，不少人酸黃老師上電視和平常自拍影片的模樣，看不出是同一個人；不過也有網友安慰：「昨天看見本人，（黃老師）真的很瘦，無奈拍照技術不行」。
對此，黃老師也正面回應外界批評：「胖肯定是胖了，已經在著手計畫身材管理了，視頻也只想調侃一下自己，分享一下心情，大家的意見我也都有收到，我會慢慢調整好。」事實上，黃老師在成為母親後，身材變化一直是網友關注的焦點，甚至有網友一度懷疑她懷了第二胎。
對於這些評論，黃老師曾在小紅書上分享一段影片，訴說自己生孩子前後的差異，感嘆：「姐以前也很瀟灑，後來被抓去當了媽媽」。另外，她也曾拍片透露，懷孕期間體重增加了20至30斤（約10至15公斤），當母親後原本骨感的身材也變得豐腴，穿同一套洋裝時，肚子明顯大了一圈，但黃老師面對網友攻擊依舊很淡然，展現超強EQ。