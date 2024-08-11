查寧塔圖成《眨眨眼》億萬科技新貴！拐騙女服務生小島日夜狂歡
柔伊克拉維茲執導心理驚悚片《求救眨眨眼》全新預告曝光，查寧塔圖在片中飾演億萬科技新貴「史萊特金」，他在募款晚會上遇見由娜歐蜜艾基飾演的雞尾酒女服務生「菲達」，於是邀請她一起去他的私人島嶼日夜狂歡，但詭異的事情卻陸續發生，讓菲達開始質疑眼前的現實，並察覺到史萊特金比她所想的更為黑暗、充滿祕密。
記者黃雅琪／綜合報導
導演柔伊克拉維茲想找一個深具魅力，並且能讓觀眾感到安全的人來飾演史萊特金。導演柔伊克拉維茲認為：「除了查寧塔圖還能是誰？全世界的人都會說，『是的，我會和你一起去度假，並感到完全安全！』他沒有任何令人毛骨悚然的點。」
查寧塔圖曾演出電影《舞出真我》、《龍虎少年隊》、《最後一封情書》、《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》與《舞棍俱樂部》。《求救眨眨眼》是他第一次飾演位高權重的反派角色，查寧塔圖分享：「這是我第一次扮演這樣的人，過往我扮演的角色通常受人喜愛，為了扮演好這個人，我想我永遠不會告訴任何人我必須在我腦海裡創造出什麼，他完全是個心理變態。」
《求救眨眨眼》預告中，可以看出史萊特金表面上是迷人的富翁，但似乎隱藏著一些祕密。菲達和朋友一開始沉浸在夢幻島嶼假期中，每天都玩得很盡興，但在朋友失蹤、其他人也失去記憶後，美好的派對變成一場充滿混亂，甚至謀殺的噩夢。《求救眨眨眼》8月22日全台上映。