寇世勳對大愛戲「沒興趣」！一景象讓他答應接拍：這是我的天命

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寇世勳出道多年，這是他第一次拍攝大愛的戲，他直言：「講良心話，大愛電視找我的時候，沒興趣！」他很感謝製作人楊曼麗，發了曹爸的臉書給他看，看了一兩篇之後覺得很有意思，當時身邊沒有失智症朋友，他耐心看完曹爸的臉書之後說：「我越來越覺得這個人了不起。」
楊曼麗還安排寇世勳到嘉義認識曹爸，當時曹奶奶失智，他說看到兩人互動：「當時就已經震撼了，那種互動是你無法想像，怎麼一個失智症的可以這麼歡樂，從心裡面最深的地方發出來的笑容。」跟曹奶奶互動後，曹奶奶立刻把寇世勳當成是她兒子，牽著他的手，當時寇世勳的母親剛好過世一年，讓他感觸很深：「當下就告訴自己，這個戲我必須演，我有這個責任，這是天命，我必須接受。」
崔佩儀被「互助家庭」感動 願當志工傳遞愛
崔佩儀在劇中飾演曹媽，她說自己在30年前拍過大愛劇，從20幾歲演到60幾歲，很高興這次楊曼麗製作人找她演曹媽的角色，她年輕時也演過楊曼麗好多齣戲。崔佩儀說她的爸媽都過世了，兒子也在國外：「空窗期能在我身邊的人就像家人，我要珍惜這個緣分。」她很感恩演出曹媽，領悟到賢妻良母，無聲勝有聲的愛。
參與第二季感覺不一樣了，崔佩儀說臺北人節奏很快，大家住高樓大廈，隔壁鄰居只是點個頭，不會互相幫忙，到嘉義拍了一個月的戲，看到劇中真正的「互助家庭」，失智老人們一起唱歌，兒女們在廚房一起煮飯，她也說，雖然戲演完了，但有空願意回到溪口當志工，「如果人活著，還能夠為社會做點什麼事，能夠去關心別人，我覺得看到別人快樂，我們自己也很快樂。」