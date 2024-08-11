李多慧七夕認愛許光漢！她害羞全認了　粉絲心碎喊：真的在一起嗎

寇世勳對大愛戲「沒興趣」！一景象讓他答應接拍：這是我的天命

▲寇世勳原本對大愛的戲沒興趣，但看了《你好，我是誰2》中角色原型「曹爸」後，認為這是他的天命，必須接下。（圖／大愛提供）
▲寇世勳原本對大愛的戲沒興趣，但看了《你好，我是誰2》中角色原型「曹爸」後，認為這是他的天命，必須接下。（圖／大愛提供）

記者李欣容／台北報導

寇世勳主演大愛戲劇《你好，我是誰2》，擔任「失智症大使」到南部宣傳，還跟崔佩儀一起出席了「救援失智症家屬座談會暨粉絲見面會」，吸引超過500人到現場參加，許多國小的孩子雖然不認識寇世勳，但都指著他大喊「曹爸」，還有家屬到後臺跟寇世勳分享，她媽媽是失智症患者，但是看著《你好，我是誰2》，竟然腦筋很清醒地跟她說：「他是寇世勳。」寇世勳坦言，一開始對大愛的戲沒興趣，但認識了角色原型曹爸之後深受感動，因此接下這齣戲，更認為這是他的「天命」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
寇世勳對大愛戲沒興趣　被曹爸感動接下「天命」

寇世勳出道多年，這是他第一次拍攝大愛的戲，他直言：「講良心話，大愛電視找我的時候，沒興趣！」他很感謝製作人楊曼麗，發了曹爸的臉書給他看，看了一兩篇之後覺得很有意思，當時身邊沒有失智症朋友，他耐心看完曹爸的臉書之後說：「我越來越覺得這個人了不起。」

▲寇世勳因《你好，我是誰2》擄獲許多小粉絲。（圖／大愛提供）
▲寇世勳因《你好，我是誰2》擄獲許多小粉絲。（圖／大愛提供）
楊曼麗還安排寇世勳到嘉義認識曹爸，當時曹奶奶失智，他說看到兩人互動：「當時就已經震撼了，那種互動是你無法想像，怎麼一個失智症的可以這麼歡樂，從心裡面最深的地方發出來的笑容。」跟曹奶奶互動後，曹奶奶立刻把寇世勳當成是她兒子，牽著他的手，當時寇世勳的母親剛好過世一年，讓他感觸很深：「當下就告訴自己，這個戲我必須演，我有這個責任，這是天命，我必須接受。」

▲崔佩儀因戲看到真正的「互助家庭」，讓她覺得能幫助別人是一件很快樂的事。（圖／大愛提供）
▲崔佩儀因戲看到真正的「互助家庭」，讓她覺得能幫助別人是一件很快樂的事。（圖／大愛提供）
崔佩儀被「互助家庭」感動　願當志工傳遞愛

崔佩儀在劇中飾演曹媽，她說自己在30年前拍過大愛劇，從20幾歲演到60幾歲，很高興這次楊曼麗製作人找她演曹媽的角色，她年輕時也演過楊曼麗好多齣戲。崔佩儀說她的爸媽都過世了，兒子也在國外：「空窗期能在我身邊的人就像家人，我要珍惜這個緣分。」她很感恩演出曹媽，領悟到賢妻良母，無聲勝有聲的愛。

參與第二季感覺不一樣了，崔佩儀說臺北人節奏很快，大家住高樓大廈，隔壁鄰居只是點個頭，不會互相幫忙，到嘉義拍了一個月的戲，看到劇中真正的「互助家庭」，失智老人們一起唱歌，兒女們在廚房一起煮飯，她也說，雖然戲演完了，但有空願意回到溪口當志工，「如果人活著，還能夠為社會做點什麼事，能夠去關心別人，我覺得看到別人快樂，我們自己也很快樂。」

「花系列」崔佩儀曬20歲嫩照！40年前相簿出土掀回憶殺：真的好美

崔佩儀演完戲性情大變！講話老公都沒在聽噴淚：內心說不清的委屈

林依晨新疆時尚大片太狂！開心和白犛牛抱抱　喝駱駝奶家人好害怕

林萱瑜被「未來公公」設計失身！鄒承恩《願望》為愛離家出走

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選