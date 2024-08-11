「穿越400臺南物產展」臺中登場 黃偉哲邀遊臺南享美食
「穿越400臺南物產展」自即日起至8月18日在臺中大遠百10樓南棟開展，除集結了近30家臺南在地優質伴手禮品牌，並展示臺南知名古蹟安平古堡與赤崁樓的模型，呈現臺南的地方特色與文化，為現場增添濃厚的臺南氛圍。臺南市長黃偉哲今(11)日除特別出席活動記者會，啟動儀式以臺南鹽作為揭幕外，他也歡迎大家到臺南遊玩，親身體驗臺南的文化魅力。
記者郭俊暉／台南報導
今天的「穿越400臺南物產展」啟動儀式以臺南鹽作為揭幕，象徵「平安臺南、穿越四百」的概念，並將臺南傳統古禮「做16歲」呈現在臺中。黃偉哲表示，此次展售會呈現臺南多元的風貌，讓民眾不必南下即可購買臺南特色伴手禮。
黃偉哲也指出，臺南擁有人文與美食資源，期望透過此次展售會，讓更多人認識並喜愛臺南的優質產品與文化。這次也網羅臺南多家知名品牌與特色店家，並設置多項互動體驗活動，如「府城400抱枕DIY」和「祈福平安鹽袋DIY」，讓參觀者能親手製作紀念品，感受臺南的傳統與創新。
經濟發展局表示，這次物產展期間，現場除了展售臺南特色美食、伴手禮、工藝品外，還規劃了多重消費滿額抽獎活動。凡消費滿1500元即可獲得限量祈福平安鹽，消費滿2000元則有機會抽中Apple iPad、生活小家電及臺南特色物產等獎品。
此外，臺中大遠百加碼推出「穿越400買千送百活動」，活動期間於男女裝及童裝樓層消費滿3000元，即贈送100元臺南物產展抵用券。期望透過活動加深臺南與臺中的文化交流，並歡迎大家前來體驗臺南多元豐富的文化魅力。