中友連2周辦有機小農市集 來自全台30家小農展售產品

「穿越400臺南物產展」臺中登場　黃偉哲邀遊臺南享美食

▲「穿越400臺南物產展」自即日起至8月18日在臺中大遠百10樓南棟開展。(圖／南市府提供)
▲「穿越400臺南物產展」自即日起至8月18日在臺中大遠百10樓南棟開展。(圖／南市府提供)

記者郭俊暉／台南報導

「穿越400臺南物產展」自即日起至8月18日在臺中大遠百10樓南棟開展，除集結了近30家臺南在地優質伴手禮品牌，並展示臺南知名古蹟安平古堡與赤崁樓的模型，呈現臺南的地方特色與文化，為現場增添濃厚的臺南氛圍。臺南市長黃偉哲今(11)日除特別出席活動記者會，啟動儀式以臺南鹽作為揭幕外，他也歡迎大家到臺南遊玩，親身體驗臺南的文化魅力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▲這次「穿越400臺南物產展」期間，現場除了展售臺南特色美食、伴手禮、工藝品外，還規劃了多重消費滿額抽獎活動。(圖／南市府提供)
▲這次「穿越400臺南物產展」期間，現場除了展售臺南特色美食、伴手禮、工藝品外，還規劃了多重消費滿額抽獎活動。(圖／南市府提供)
今天的「穿越400臺南物產展」啟動儀式以臺南鹽作為揭幕，象徵「平安臺南、穿越四百」的概念，並將臺南傳統古禮「做16歲」呈現在臺中。黃偉哲表示，此次展售會呈現臺南多元的風貌，讓民眾不必南下即可購買臺南特色伴手禮。

▲市長黃偉哲今(11)日除特別出席活動記者會，啟動儀式以臺南鹽作為揭幕外，他也歡迎大家到臺南遊玩，親身體驗臺南的文化魅力。(圖／南市府提供)
▲市長黃偉哲今(11)日除特別出席活動記者會，啟動儀式以臺南鹽作為揭幕外，他也歡迎大家到臺南遊玩，親身體驗臺南的文化魅力。(圖／南市府提供)
黃偉哲也指出，臺南擁有人文與美食資源，期望透過此次展售會，讓更多人認識並喜愛臺南的優質產品與文化。這次也網羅臺南多家知名品牌與特色店家，並設置多項互動體驗活動，如「府城400抱枕DIY」和「祈福平安鹽袋DIY」，讓參觀者能親手製作紀念品，感受臺南的傳統與創新。

經濟發展局表示，這次物產展期間，現場除了展售臺南特色美食、伴手禮、工藝品外，還規劃了多重消費滿額抽獎活動。凡消費滿1500元即可獲得限量祈福平安鹽，消費滿2000元則有機會抽中Apple iPad、生活小家電及臺南特色物產等獎品。

此外，臺中大遠百加碼推出「穿越400買千送百活動」，活動期間於男女裝及童裝樓層消費滿3000元，即贈送100元臺南物產展抵用券。期望透過活動加深臺南與臺中的文化交流，並歡迎大家前來體驗臺南多元豐富的文化魅力。

仁武大淹水　林岱樺籲市府延長補助申請　增設車輛放置區

8旬翁駕照正常肇事　未來8旬翁須這2件事合格方可換照

主動辦理　凱米淹水戶50公分以上南市府再加碼房屋稅減免

高雄雄嗨調酒節！七夕吸引上萬民眾嗨翻愛河

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生