民眾黨連環爆！挺柯網紅心痛疾呼：懇請柯文哲家人暫時閉嘴
民眾黨本月初5周年黨慶後，接連爆出主席柯文哲妻子陳佩琪以兒子名義開設公司，另疑似政治獻金申報不實風波未平，至今民眾黨與黨主席柯文哲仍未清楚交代金流，引發熱議，但過程中包括陳佩琪、柯文哲媽媽與妹妹柯美蘭發言宛如提油救火，讓挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」忍不住喊話，懇請除了柯文哲以外的家人，「請暫時閉嘴不要講話、不要寫臉書、不要受訪？」
記者陳威叡／台北報導
民眾黨5周年黨慶後爭議事件連環爆，先是陳佩琪以兒子名字柯傅堯成立公司，風波未息又民眾黨又遭爆政治獻金申報不實疑雲，參與民眾黨競選活動的「時樂」與「尼奧」，皆表示分別有500萬元與400多萬元沒有收到款項，總計共916萬4311元。
對此陳佩琪先是發文坦承公司從7月底才開始有正式帳戶，自己有犯意但無犯行，更爆「先生回家臉色鐵青」；至於政治獻金疑雲，柯文哲媽媽何瑞英力挺愛子，強調柯在學品行第一絕對不貪污，並稱其他候選人的競選經費更多；胞妹柯美蘭則表示，印象中查金流好像是國家的幫忙才能查，國家能否公正對待所有人，對此蠻懷疑，至於陳佩琪人頭公司，認為公司沒開幕，「應該還好吧」。
柯文哲最親密的家人宛如提油救火，此舉讓挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」再也忍不住，於社群平台懇請，即日起除了柯文哲以外，「柯家人請暫時閉嘴不要講話、不要寫臉書、不要受訪？」並在文末標籤柯文哲媽媽、陳佩琪與柯美蘭，並稱自己真的是太難過、太傷心了。