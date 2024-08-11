高登李維為富邦開球！謙虛自評只有62分 最愛道奇球員是大谷翔平
▲好萊塢巨星喬瑟夫·高登·李維（ Joseph Gordon-Levitt）今（11）日為富邦悍將開球，從投手丘上投出相當準確的一球，不過只給自己「62分」。（圖／記者朱永強攝）
記者
林之越/綜合報導
｜ 2024-08-11 18:02:39 2024-08-11 18:17:43
高登李維自評開球只有「62分」！
中職富邦悍將今（11）日大手筆邀請好萊塢巨星喬瑟夫·高登·李維（ Joseph Gordon-Levitt），到新莊棒球場為晚間的比賽開球。賽前喬瑟夫·高登·李維還提前和富邦洋將杰戈一起練投數球，並於正式開球時，開出了相當不錯的一球，但喬瑟夫·高登·李維只給出62分的評價，自評只算是平均水準的1顆球。值得一提的是， 喬瑟夫·高登·李維受訪時透露，自己是洛杉磯道奇隊的粉絲，而現在最喜歡的球員是人氣度爆表的日籍球星大谷翔平。
受邀為富邦開球 自評剛好及格
國際巨星喬瑟夫·高登·李維，因為個人行程來到台灣，特別安排來到富邦悍將新莊棒球場，並受邀擔任富邦在今（11）日比賽的開球嘉賓，同時體驗台灣職棒看球氛圍。開球後接受媒體訪問，他表示：「
在美國的時候也常常帶小孩一起去球場看球，很喜歡棒球這種運動， 或是任何運動，大家可以因此而聚集在一起。」 被問到給自己的開球給幾分，喬瑟夫·高登·李維第一時間說出：「62分」，隨後又急忙補說道：「會太低嗎？會嗎？」翻譯向他解釋60分大概就是平均分數，他則謙虛說道：「我覺得算是蠻平均水準的一球。」並表示這樣以後可以有更多進步空間，也許可以再來台灣開球。 最愛球員是大谷 笑稱球速比自己快一點
但事實上，
喬瑟夫·高登·李維在正式開球時，罕見的站在投手丘，以常規的投球距離來說，是開出了相當不錯的一球，接球的林哲瑄也再沒有移動的狀況下，將球接下。
另外，
提起在大聯盟有沒有特別喜歡的球員，喬瑟夫·高登·李維表示：「現在的話，可能是大谷翔平，因為他在道奇。如果是從以前以來最喜歡的，那就是Fernando Valenzuela。」 接著有媒體問到，開球時有沒有特別模仿一下大谷翔平，他開玩笑說：「他投的可能比我快一點。」 ▲喬瑟夫·高登·李維（ Joseph Gordon-Levitt）為富邦悍將開球前，富邦洋投杰戈陪他一起練投，練習完成後相互搭肩合影。（圖／記者朱永強攝） ▲國際級巨星喬瑟夫·高登·李維（ Joseph Gordon-Levitt）降臨新莊球場，在完成開球後，和負責接球的富邦選手林哲瑄，以及富邦吉祥物合影。（圖／記者朱永強攝）