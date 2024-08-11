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「午後雷陣雨」下到發霉！一圖看懂一週天氣　颱風可能接力生成

▲西北太平洋目前有許多小低壓或颱風正在發展，未來一週台灣天氣持續不穩定。（圖／記者葉政勳攝）
▲西北太平洋目前有許多小低壓或颱風正在發展，未來一週台灣天氣持續不穩定。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

低氣壓帶持續影響，台灣天氣持續不穩定！中央氣象署針對未來一週天氣說明，目前台灣處於大低壓帶的環境內，在「西南風」的吹拂下，本週中南部地區的降雨時間較長，各地午後也要小心較大的午後雷陣雨；而西北太平洋目前有許多小低壓或颱風正在發展，是否對台灣造成影響，氣象署將持續觀察。

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明天天氣依舊不穩　午後各地慎防雷雨

氣象署預報員林定宜指出，台灣處於大低壓帶內，在環境風場為西南風的情況下，明（11）日迎風面中南部清晨至上午，有「局部短暫陣雨或雷雨」，北部、東半部大致多雲到晴，午後有雷陣雨，特別是山區有局部大雨

氣溫方面，明天各地高溫普遍都有攝氏34至35度，大台北地區、花東縱谷及台東沿海，印位處於西南風的背風側，外加地形影響，要小心局部攝氏36度甚至以上的高溫。

▲目前台灣處於大低壓帶的環境內，在「西南風」的吹拂下，本週中南部地區的降雨時間較長，各地午後也要小心較大的午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲目前台灣處於大低壓帶的環境內，在「西南風」的吹拂下，本週中南部地區的降雨時間較長，各地午後也要小心較大的午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
週二起水氣增多　山神颱風有機會生成

林定宜說明，週二、週三（8/12、8/13）各地水氣、雲量及降雨機率開始增多，清晨至上午，除了中南部有「陣雨或雷雨」之外，北台灣地區也要開始小心雨勢，午後雷陣雨則依舊是遍佈全台，且各地皆有大雨發生機率。週四、週五（8/14、8/15），南部地區降雨時間最長，容易有大雨，其它地區因午後熱力作用，下午容易有大雨，這兩天要留意台灣東方海面低壓發展程度。

林定宜指出，前幾天生成的瑪莉亞颱風，預估明（12）日可能登陸日本本州北部，而昨（9）日有新的熱帶性低氣壓出現，今天晚上到明天上半天，就有可能變為「山神颱風」，路徑同樣是朝日本本州前進，2個颱風對台灣天氣沒有直接影響，目前西北太平洋的大低壓帶，由台灣附近延伸至日本南方海面，內部有許多熱帶擾動醞釀，未來不排除還會有熱帶系統甚至是颱風發展，氣象署會持續密切觀察。

▲台灣環境吹西南風，未來一週中南部都容易下雨，各地午後要留意較大雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲台灣環境吹西南風，未來一週中南部都容易下雨，各地午後要留意較大雷陣雨。（圖／中央氣象署）

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