遊戲結合海洋知識！海洋委員會舉辦海洋教育嘉年華活動

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海洋委員會政務副主任委員黃向文表示，海洋委員會自111年起與國立科學工藝博物館合作，研發行動式、遊戲式、可親手操作大型教具，將海洋知識轉化為趣味體驗，寓教於樂，此次海洋教育嘉年華活動，將教具移師至宜蘭蘭陽博物館，期帶給宜蘭民眾不同的海洋體驗。
黃向文說，海洋巡迴教育自111年起自高雄啟航，已巡迴台中、屏東小琉球、澎湖、台北、屏東等地，兩年半以來累積超過6萬8000人次參與，每站都廣獲家長、學生及教育工作者的好評，此次展示的海洋教具，都是全台獨家、飽含知識、創意十足，包含波浪發電、洋流發電、離岸風電VR體驗、找回海洋顏色、海洋保衛戰包含海廢知識及行動愛海洋等，比夾娃娃機或扭蛋更受兒童歡迎。
此次更針對國內外關注的藍碳議題，新開發捕碳高手，結合時下各年齡層風行的switch遊戲模式，讓民眾扮演海洋生物捕碳與儲碳高手，瞭解海洋生物對減碳的重要性，深化保育、愛護海洋的意識。
黃向文指出，地球70%被海洋覆蓋，是一顆海洋星球，人類的生活與海洋緊密相關，近年來，地球平均氣溫上升，海洋在全球暖化的議題上，扮演重要角色日益重要，期待透過此次巡迴教育，讓大朋友、小朋友更加瞭解海洋、親近海洋及愛護海洋。