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遊戲結合海洋知識！海洋委員會舉辦海洋教育嘉年華活動

▲行政院海洋委員會舉辦海洋教育嘉年華活動，由政務副主任委員黃向文(左2)為活動揭開序幕。(圖／海洋委員會提供)
▲行政院海洋委員會舉辦海洋教育嘉年華活動，由政務副主任委員黃向文(左2)為活動揭開序幕。(圖／海洋委員會提供)

記者黃守作／高雄報導

行政院海洋委員會自即日起至13日，在宜蘭縣蘭陽博物館，舉辦海洋教育嘉年華活動，將海洋知識轉化為趣味體驗，寓教於樂，吸引民眾踴躍前往參觀體驗。

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▲海洋委員會舉辦海洋教育嘉年華活動，將海洋知識轉化為趣味體驗，寓教於樂，吸引民眾踴躍前往參觀。(圖／海洋委員會提供)
▲海洋委員會舉辦海洋教育嘉年華活動，將海洋知識轉化為趣味體驗，寓教於樂，吸引民眾踴躍前往參觀。(圖／海洋委員會提供)
海洋委員會海洋教育嘉年華活動，是由海洋委員會政務副主任委員黃向文主持，國立科學工藝博物館館長李秀鳳、宜蘭縣立蘭陽博物館館長陳碧琳、宜蘭縣政府農業處鄭專員等人與會。

▲海洋委員會政務副主任委員黃向文致詞。(圖／海洋委員會提供)
▲海洋委員會政務副主任委員黃向文致詞。(圖／海洋委員會提供)
海洋委員會政務副主任委員黃向文表示，海洋委員會自111年起與國立科學工藝博物館合作，研發行動式、遊戲式、可親手操作大型教具，將海洋知識轉化為趣味體驗，寓教於樂，此次海洋教育嘉年華活動，將教具移師至宜蘭蘭陽博物館，期帶給宜蘭民眾不同的海洋體驗。

黃向文說，海洋巡迴教育自111年起自高雄啟航，已巡迴台中、屏東小琉球、澎湖、台北、屏東等地，兩年半以來累積超過6萬8000人次參與，每站都廣獲家長、學生及教育工作者的好評，此次展示的海洋教具，都是全台獨家、飽含知識、創意十足，包含波浪發電、洋流發電、離岸風電VR體驗、找回海洋顏色、海洋保衛戰包含海廢知識及行動愛海洋等，比夾娃娃機或扭蛋更受兒童歡迎。

▲海洋委員會政務副主任委員黃向文到會場瞭解海洋教育嘉年華活動的情形。(圖／海洋委員會提供)
▲海洋委員會政務副主任委員黃向文到會場瞭解海洋教育嘉年華活動的情形。(圖／海洋委員會提供)
此次更針對國內外關注的藍碳議題，新開發捕碳高手，結合時下各年齡層風行的switch遊戲模式，讓民眾扮演海洋生物捕碳與儲碳高手，瞭解海洋生物對減碳的重要性，深化保育、愛護海洋的意識。

黃向文指出，地球70%被海洋覆蓋，是一顆海洋星球，人類的生活與海洋緊密相關，近年來，地球平均氣溫上升，海洋在全球暖化的議題上，扮演重要角色日益重要，期待透過此次巡迴教育，讓大朋友、小朋友更加瞭解海洋、親近海洋及愛護海洋。
 

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