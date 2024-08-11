因應3C時代「數位轉型」！親子學SeeMi平台　供兒童優質閱聽內容

我是廣告 請繼續往下閱讀
親子學董事長、親子天下創辦人何琦瑜表示，幼兒接觸3C已是不可逆的情況，短影音媒體不僅改變閱聽習慣，也會影響兒童身心發展，而當專屬兒童數位閱聽內容需求量爆增，家中若有5歲至12歲孩童的父母，卻難以在現有平台找到「寓教於樂」的內容，而且兒童影音內容創作者要找精準兒童用戶也很困難，整體來說，兒童的優質影音內容生態圈在台灣從創作、製作、數位技術、版權，到觀看平台的產業鍊，每步都是斷點。
何琦瑜指出，去年出版業遭遇史無前例的衰退風暴，這對具有原創力的內容生產者，不是「摧毀」而是「新生」，盼能打造一個能滿足家長、兒童，有利創作者和數位內容產業健全發展的訂閱服務平台。
出版超過400本童書的童書作家劉清彥（阿達叔叔）指出，不論孩子的閱讀媒介如何改變，最重要的還是內容。台北市國小學生家長會聯合會總會長、中華民國出版公會全聯會理事長吳政鴻表示，時下3C產品良莠不齊，也會擔心孩子接觸不當的內容，不論是要舉辦書展，或做「親子學」平台，都很需要大家一起參與，而當內容、影音、IP（Intellectual Property）透過平台整合一起輸出，對於童書出版業相當有益。
親子學總經理杜凱如表示，「親子學」目前有兩個產品線，包括運作4年、提供3歲至6 歲的 「有聲故事平台」，再者就是9月1日上市 ，提供5歲至12 歲的「兒童專屬閱聽平台 SeeMi」。
杜凱如表示，營運有聲書的過程之中，面對的課題是「孩子會長大」，只有聲音內容滿足不了孩子， 因此推出提供多元內容影音與動態式繪本「SeeMi」平台，結合台灣優質的兒少內容提供者，期許成為兒少內容創作的平台與通路，幫助大家探勘下個世代孩子的需求，作為相關產業內容變現的「出海口」。