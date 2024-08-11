奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

Curry主動要求和詹皇打擋拆！無解「Too Small戰術」來自勇士體系

▲Stephen Curry和LeBron James的擋拆配合難以阻擋，美國隊總教練Steve Kerr透露，Curry在命中關鍵三分之前要求和詹皇進行一次擋拆，成功幫助美國隊拉開與法國的分差。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry和LeBron James的擋拆配合難以阻擋，美國隊總教練Steve Kerr透露，Curry在命中關鍵三分之前要求和詹皇進行一次擋拆，成功幫助美國隊拉開與法國的分差。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Stephen Curry和LeBron James會後悔兩人沒機會在NBA聯手嗎？美國隊在巴黎奧運男籃金牌戰以98：87擊敗法國，完成5連霸。Curry在此役關鍵時刻爆發，於最後3分鐘投進了4記三分球，多次得分機會創造來自於他和James兩人的掩護配合。美國隊總教練Steve Kerr透露，Curry在命中關鍵三分之前，曾要求和詹皇進行一次擋拆，剩下的就都是歷史了。

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Kerr：Curry主動說要和詹皇打擋拆

Steve Kerr表示，Curry在比賽最後時刻的一次暫停中，請求與James進行擋拆，隨後他命中一記致命三分，幫助美國隊擊敗了法國隊。Kerr回想起那時的情況，透露：「當時我說，好吧，我們就這麼做。」

Curry在本屆奧運前4戰總計三分球20投5中，4強開始他打得更積極，不僅僅滿足於無球進攻，開始與James多次進行兩人小組的掩護和擋拆，這讓他找到手感、完全進入到比賽節奏當中，最後兩場比賽加起來投進17記三分球、砍下60分。

法國在金牌戰一度將落後分數縮小到79：82，但關鍵時刻Curry命中了一記重要外線，然後又一記、又一記．．．直到對手反撲氣焰完全被澆熄，這一場他拿到24分5助攻。

Curry和詹皇擋拆　戰術構想來自於勇士隊

Curry在賽後受訪時透露了更多他和詹皇之間的配合——「Too Small」戰術的細節，他說自己是一名出色的掩護者，而詹皇則是出色的持球者，兩人在正確的配合下，可以產生驚人的效果。

「我們在金州跑了很多次這種戰術，讓其他人控球，我去設置掩護，之後我就有很多不同的選擇可以做。」Curry說到，「但如果你讓LeBron下滑，只能祝福那些試圖擋下的他人了，而且我會得到很大的空間。」

透過這種打法，一個「Too Small」的防守者會換防守到詹皇，而他通常無力單防他，結果不是導致James輕鬆得分，就是迫使對手包夾，從而導致美國隊的其他人獲得三分空檔。

兩人之間配合的效果，Kerr在最開始決定成員時就有想到了，他在接受NBC訪問時這樣說道：「當我們組建球隊時，我們立刻想到了這一點，因為Steph就像現代版的John Stockton。在我看來，他是聯盟中掩護能力最好得控球後衛，他身體素質出色，非常強壯。」

Kerr表示，如果Curry能夠設置一次成功的掩護並擋到人，就可以輕鬆為其他人製造空檔。而他幫忙掩護的人是LeBron，後者的能力我們是都知道的。

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