快訊／聯盟回應了！滿貫砲引發爭議 陳金鋒衝上場抗議遭驅逐出場
富邦悍將今（11）日在主場迎戰味全龍，3局上的滿壘局面下，打擊的吉力吉撈鞏冠，敲出中外野飛球，在全壘打牆的黃線上彈跳2次後，飛回場內。經過裁判重播輔助判決後，改判為滿貫全壘打，富邦總教練陳金鋒當下對於判決相當不滿，激動衝上場和裁判理論，並爭執了長達將近5分鐘，最終被二壘審紀華文驅逐出場。聯盟方稍後給出解釋，表示經檢視後，認定該球彈跳角度發生變化，有碰觸到牆後方的水泥階梯，最後才彈回場內，因而做出改判。
記者林之越/新北報導
爭議滿貫全壘打 聯盟方出給解釋
味全首局就靠著吉力吉撈鞏冠的兩分砲，率先取得2：0領先，在3局上再度取得滿壘進攻機會，並由前打席開轟的吉力吉撈鞏冠打擊。結果吉力吉撈鞏冠一棒敲出中外野方向的深遠飛球，從轉播角度來看，疑似擊中全壘打牆上的黃線，彈跳了2次後回到場內，富邦中外野手申皓瑋接到球後迅速回傳內野，味全只有三壘跑者回到本壘得分。
不過裁判當下重播輔助判決，改判為1支滿貫全壘打，引發陳金鋒不滿，衝上場和裁判激烈溝通，並大動作表達抗議。聯盟方後續回應表示，經過多角度重播檢視後，發現球的彈跳角度有所變動，認定是有觸碰到全壘打牆後方的水泥階梯，隨後才彈回場內，因而做出改判。