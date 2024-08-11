奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

快訊／聯盟回應了！滿貫砲引發爭議　陳金鋒衝上場抗議遭驅逐出場

▲味全龍捕手吉力吉撈鞏冠3局上敲出中外野飛球，在全壘打牆的黃線上彈跳2次後，飛回場內，不過經裁判重播輔助判決後改判為滿貫全壘打，富邦悍將總教練陳金鋒不滿判決，和裁判爭執許久後遭到驅逐出場。（圖／NOWnews資料照）
▲味全龍捕手吉力吉撈鞏冠3局上敲出中外野飛球，在全壘打牆的黃線上彈跳2次後，飛回場內，不過經裁判重播輔助判決後改判為滿貫全壘打，富邦悍將總教練陳金鋒不滿判決，和裁判爭執許久後遭到驅逐出場。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/新北報導

富邦悍將今（11）日在主場迎戰味全龍，3局上的滿壘局面下，打擊的吉力吉撈鞏冠，敲出中外野飛球，在全壘打牆的黃線上彈跳2次後，飛回場內。經過裁判重播輔助判決後，改判為滿貫全壘打，富邦總教練陳金鋒當下對於判決相當不滿，激動衝上場和裁判理論，並爭執了長達將近5分鐘，最終被二壘審紀華文驅逐出場。聯盟方稍後給出解釋，表示經檢視後，認定該球彈跳角度發生變化，有碰觸到牆後方的水泥階梯，最後才彈回場內，因而做出改判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
爭議滿貫全壘打　聯盟方出給解釋

味全首局就靠著吉力吉撈鞏冠的兩分砲，率先取得2：0領先，在3局上再度取得滿壘進攻機會，並由前打席開轟的吉力吉撈鞏冠打擊。結果吉力吉撈鞏冠一棒敲出中外野方向的深遠飛球，從轉播角度來看，疑似擊中全壘打牆上的黃線，彈跳了2次後回到場內，富邦中外野手申皓瑋接到球後迅速回傳內野，味全只有三壘跑者回到本壘得分。

不過裁判當下重播輔助判決，改判為1支滿貫全壘打，引發陳金鋒不滿，衝上場和裁判激烈溝通，並大動作表達抗議。聯盟方後續回應表示，經過多角度重播檢視後，發現球的彈跳角度有所變動，認定是有觸碰到全壘打牆後方的水泥階梯，隨後才彈回場內，因而做出改判。

▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠轟出逆轉兩分砲，率隊拿下勝利。（圖／味全龍提供）
▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠在3局下敲出中外野的深遠飛球，經裁判重播輔助判決檢視後，改判為滿貫全壘，引發富邦悍將總教練陳金鋒不滿抗議。（圖／NOWnews資料照）


中職明星賽「神獸」王建民、陳金鋒對決加持！收視率成長1倍以上

王建民真的打電話為觸身球道歉！陳金鋒親口證實　提到王柏融就氣

影／王建民還原明星賽亂鬥內幕！砸到陳金鋒心想：要打電話道歉

影／王建民對決陳金鋒、洪一中！彭政閔敲安　史上最扯中職明星賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生