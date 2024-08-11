李多慧七夕認愛許光漢！她害羞全認了　粉絲心碎喊：真的在一起嗎

邵雨薇、吳慷仁現身饒河街夜市享用情人節大餐　甜蜜互動閃瞎粉絲

▲邵雨薇（左）與吳慷仁（右）2020年認愛後大方放閃，昨（10）日邵雨薇在IG上分享2人的「情人節大餐」，小倆口現身饒河街夜市享用美食。（圖／邵雨薇IG）
▲邵雨薇（左）與吳慷仁（右）2020年認愛後大方放閃，昨（10）日邵雨薇在IG上分享2人的「情人節大餐」，小倆口現身饒河街夜市享用美食。（圖／邵雨薇IG）

記者許芷芸／綜合報導

女星邵雨薇與吳慷仁穩定交往多年，2人認愛後時常在社群媒體上大方放閃。昨（10）日恰逢七夕情人節，邵雨薇在IG上分享了與吳慷仁的情人節大餐，畫面中她頭戴深藍色鴨舌帽，零偽裝現身饒河夜市。影片曝光後粉絲直呼：「好甜！」。

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零偽裝現身夜市　小倆口甜蜜享用情人節大餐

邵雨薇在IG曬出一段縮時影片，寫下：「情人節大餐！」畫面中她頭戴深藍色鴨舌帽，一下拿相機、一下拿手機，笑得合不攏嘴，看起來相當幸福。仔細一看邵雨薇的所在之地人來人往，原來小倆口的情人節大餐就是去饒河夜市吃吃喝喝。

貼文曝光後，立刻吸引破萬名粉絲前來按讚朝聖，粉絲興奮留言：「夜市是最好吃的大餐」、「想看雨薇視角」、「好甜！」除此此外，也有人在留言區透露自己有巧遇邵雨薇和吳慷仁：「昨天看到還想說是不是眼花了，好甜啊！不好意思打擾」

▲邵雨薇曝光「男友視角」，2人昨日現身饒河夜市享用情人節大餐。（圖／邵雨薇IG）
▲邵雨薇曝光「男友視角」，2人昨日現身饒河夜市享用情人節大餐。（圖／邵雨薇IG）
吳慷仁被問何時結婚生子　坦言「順其自然」

吳慷仁和邵雨薇因7年前接連合作電視電影《我的禮物》、偶像劇《極品絕配》相識，之後與各自的伴侶分手，接著交往1年後分開，2020年再度復合，目前穩定交往中。先前被問到是否有結婚生子的打算，吳慷仁坦言採順其自然的態度。

▲吳慷仁（右）與邵雨薇（左）的戀情十分穩定，被問到是否有結婚生子的打算時，吳慷仁表示「順其自然」。（圖／吳慷仁臉書）
▲吳慷仁（右）與邵雨薇（左）的戀情十分穩定，被問到是否有結婚生子的打算時，吳慷仁表示「順其自然」。（圖／吳慷仁臉書）

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