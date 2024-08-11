奧運田徑／日本標槍女王北口榛花奪金創紀錄！比賽中還愜意吃蛋糕

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在田徑場中，跑道內的區域稱為「田賽」。跳高等跳躍項目，以及鉛球、鏈球、標槍、鐵餅等投擲項目都在此舉行，被稱為田賽。但有些跳躍項目，如撐竿跳高、跳遠、三級跳遠等，是在跑道（場）外舉行的，但這些也統歸於田賽項目。
北口榛花在上屆奧運表現普通，雖然擠進決賽，但只有收下第12名，不過北口3年後就捲土重來，不但在去年的布達佩斯世界田徑錦標賽女子標槍決賽，擲出66公尺73的距離，擊敗哥倫比亞名將Flor Denis Ruiz Hurtado奪金，拿到日本標槍在世界大賽的首面金牌。她也是自1991年的中國徐德妹後，史上第2位在世錦賽女子標槍奪下金牌的亞洲女將。
而奧運紀錄為Barbora Špotáková在2008年在德國賽事創下的72.28公尺，奧運紀錄則是希臘的Osleidys Menéndez，她在2004年雅典奧運創下71.53公尺的紀錄。
北口榛花說：「以紀錄來說，不能讓我滿足，希望是可以丟到70公尺遠，所以還是有點可惜。」
北口榛花因為第一次試擲就丟出日本紀錄的65公尺80的成績，她也因此可以悠閒在旁吃蜂蜜蛋糕，她透露，「這是父親這邊給我的」，而他父親就是糕點師，所以是可以信任的食物。
北口榛花突破女子標槍紀錄，過去日本選手在田徑項目奪金，男子首金是2004年的雅典奧運的鏈球好手室伏廣治，而女子首金是在2000年雪梨奧運的高橋尚子，另一面金牌則是2004年雅典奧運的野口水木，2人都是馬拉松好手，北口榛花創下日本史上第三位田徑女子金牌，也是史上第一面田賽金牌。
根據日本網友調查，北口吃的品牌為「千鶏カステラ本舗」的「運動蜂蜜蛋糕」，不但可以補足流失的營養，還添加一種特殊糖分，可容易人體吸收，不會形成易胖體質。
事實上，從營養角度來說，蜂蜜蛋糕是一種「全營養食品」，不僅能有效攝取雞蛋中的「碳水化合物」、「脂肪」、「蛋白質」三大營養成分，還可以吸收雞蛋中所含的「必需胺基酸」。 因此，許多意識到這一點的運動員，尤其是參加馬拉松、登山等耐力運動的運動員，都會在運動前或運動過程中食用蜂蜜蛋糕來補充能量。
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