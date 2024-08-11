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奧運田徑／日本標槍女王北口榛花奪金創紀錄！比賽中還愜意吃蛋糕

▲日本好手北口榛花今天凌晨在女子標槍決賽一擲千金，在第一次就擲出65公尺80的成績，，北口榛花順利拿下日本選手史上第一面的女子田賽金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本好手北口榛花今天凌晨在女子標槍決賽一擲千金，在第一次就擲出65公尺80的成績，，北口榛花順利拿下日本選手史上第一面的女子田賽金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

日本好手北口榛花今（11）日凌晨在女子標槍決賽「一擲定金」，在第一次就擲出65公尺80的成績，接下來完全沒有任何選手能超越這個距離，北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。日本過去田賽從來沒有女子選手可以奪牌，北口榛花也創下歷史新頁。北口榛花在上屆東京奧運成為日本57年來第一位闖進標槍決賽的好手，但當時僅拿到12名的成績，這次奧運她似乎有備而來，擲出破日本紀錄的65公尺80成績後，還可以在場邊吃蜂蜜蛋糕，因為他老爸就是糕點師。

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北口榛花創下紀錄　日本第一人

在田徑場中，跑道內的區域稱為「田賽」。跳高等跳躍項目，以及鉛球、鏈球、標槍、鐵餅等投擲項目都在此舉行，被稱為田賽。但有些跳躍項目，如撐竿跳高、跳遠、三級跳遠等，是在跑道（場）外舉行的，但這些也統歸於田賽項目。

北口榛花在上屆奧運表現普通，雖然擠進決賽，但只有收下第12名，不過北口3年後就捲土重來，不但在去年的布達佩斯世界田徑錦標賽女子標槍決賽，擲出66公尺73的距離，擊敗哥倫比亞名將Flor Denis Ruiz Hurtado奪金，拿到日本標槍在世界大賽的首面金牌。她也是自1991年的中國徐德妹後，史上第2位在世錦賽女子標槍奪下金牌的亞洲女將。

而奧運紀錄為Barbora Špotáková在2008年在德國賽事創下的72.28公尺，奧運紀錄則是希臘的Osleidys Menéndez，她在2004年雅典奧運創下71.53公尺的紀錄。

北口榛花說：「以紀錄來說，不能讓我滿足，希望是可以丟到70公尺遠，所以還是有點可惜。」

北口榛花因為第一次試擲就丟出日本紀錄的65公尺80的成績，她也因此可以悠閒在旁吃蜂蜜蛋糕，她透露，「這是父親這邊給我的」，而他父親就是糕點師，所以是可以信任的食物。

北口榛花突破女子標槍紀錄，過去日本選手在田徑項目奪金，男子首金是2004年的雅典奧運的鏈球好手室伏廣治，而女子首金是在2000年雪梨奧運的高橋尚子，另一面金牌則是2004年雅典奧運的野口水木，2人都是馬拉松好手，北口榛花創下日本史上第三位田徑女子金牌，也是史上第一面田賽金牌。

根據日本網友調查，北口吃的品牌為「千鶏カステラ本舗」的「運動蜂蜜蛋糕」，不但可以補足流失的營養，還添加一種特殊糖分，可容易人體吸收，不會形成易胖體質。

事實上，從營養角度來說，蜂蜜蛋糕是一種「全營養食品」，不僅能有效攝取雞蛋中的「碳水化合物」、「脂肪」、「蛋白質」三大營養成分，還可以吸收雞蛋中所含的「必需胺基酸」。  因此，許多意識到這一點的運動員，尤其是參加馬拉松、登山等耐力運動的運動員，都會在運動前或運動過程中食用蜂蜜蛋糕來補充能量。

▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲北口榛花因為第一次試擲就丟出日本紀錄的65公尺80的成績，她也因此可以悠閒在旁吃蜂蜜蛋糕，她透露，「這是父親這邊給我的」，而他父親就是糕點師，所以是可以信任的食物。（圖／Livedoor推特）
▲北口榛花因為第一次試擲就丟出日本紀錄的65公尺80的成績，她也因此可以悠閒在旁吃蜂蜜蛋糕，她透露，「這是父親這邊給我的」，而他父親就是糕點師，所以是可以信任的食物。（圖／Livedoor推特）

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