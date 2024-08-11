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孫盛希腰傷慘躺床2天！首露面揭「最新病況」：感受到身體的脆弱

▲孫盛希練舞腰部拉傷、躺床2天，首露面坦言正在復健中：「感受到身體的脆弱。」（圖／滾石唱片）
▲孫盛希練舞腰部拉傷、躺床2天，首露面坦言正在復健中：「感受到身體的脆弱。」（圖／滾石唱片）

記者黃雅琪／台北報導

孫盛希憑藉第六張創作專輯《Boomerang》，拿下2024年金曲獎最佳華語女歌手獎；今（11）日舉辦「孫盛希『I』Can’t Be Left Alone演唱會」簽票會活動，她先前為了練舞拉傷腰部、在家裡整整躺了2天休養，今日首露面曝光復原進度：「感受到身體的脆弱」，目前正在復健中。

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孫盛希透露，11月9日將在台北流行音樂中心舉辦的「孫盛希『I』Can’t Be Left Alone演唱會」，她希望可以有一些性感、搖擺的舞步，結果勤練舞卻意外導致腰部拉傷，在家裡整整躺了2天、動彈不得，當時她心想：「（我）怎麼那麼廢？感受到身體的脆弱。」忍受疼痛2星期才逐漸康復，現在持續復健中。

▲孫盛希拿金曲歌后生活沒改變，笑稱自己變美了。（圖／滾石唱片）
▲孫盛希拿金曲歌后生活沒改變，笑稱自己變美了。（圖／滾石唱片）
孫盛希獲金曲獎肯定至今一個多月，她分享現在的心情：「慢慢在感受和習慣歌后這個頭銜，我好像一樣是原本的我，但有更想要打開自己給更多人認識的感覺，工作也變得更忙綠，心裡有些細微的改變，但也說不出是什麼變化，只覺得自己好像變美了一點。」

此次演唱會主題「『I』Can’t Be Left Alone」的「I」，呼應了歌曲以及她自己的「INFP」人格，孫盛希分享覺得I人有很古怪的特質：「我們和人群相處時會有點緊繃，但又不想被拋下一個人！」更與現場粉絲互動，一探究竟歌迷中的「I」與「E」人比例有多少。「孫盛希『I』Can’t Be Left Alone演唱會」門票將於9月10日中午12點啟售。

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