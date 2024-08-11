勝利出獄後首度發聲！強調「沒要開夜店」致歉GD　真實近況曝光

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勝利過去因為投資夜店Burning Sun，但該店卻接連傳出暴力、強姦、性侵等醜聞，而他自己也涉嫌嫖娼、賭博，甚至被爆出侵吞夜店資金、教唆暴力等多項違背善良風俗的罪名，使他在2021年3月被要求強制退伍入獄，並追繳違法所得11.5億韓元（約新台幣2734萬元）。而勝利在出獄後到處旅遊，甚至還跑來台灣玩，這段期間還曾一度有傳言指出勝利即將在香港、柬埔寨等地重操舊業。
強力否認開夜店一事 怒轟海外人士造謠
如今根據韓媒《日間體育》報導，勝利對此完全否認：「我只有說覺得柬埔寨很好，但有報導說我要在當地投資，那不是真的。」並表示當時自己確實有前往柬埔寨參加派對，但只是參加友人酒吧的開幕典禮，勝利也強調：「不是事實，我完全沒想過，我如果又要開夜店，不覺得太不合理了嗎？關於那行（夜店）我一次都沒想過，也沒有任何計畫，更沒向任何人說過，當時那個事件（Burning Sun）很有名，是不是海外的人利用這點（造謠）？」
曾因談論GD遭炎上 今致歉認錯曝真實近況
而勝利因為先前曾脫口過驚人言論：「我要把GD帶來！」慘遭一票粉絲痛罵，勝利也對此致歉，並強調未來不會再發生：「我太沉醉於氣氛之中，非本意提到了前成員，沒能安分守己，我的行為錯了，不會再有那種事發生了。」事後勝利也和媒體聊起出獄後的近況：並致歉表示自己的私生活一直讓大家關注：「跟家人一起度過的時間很多，很平凡地活著，我從以前就愛去海外，雖然常常出國，但我完全沒有要再創業了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110