李多慧七夕認愛許光漢！她害羞全認了　粉絲心碎喊：真的在一起嗎

勝利出獄後首度發聲！強調「沒要開夜店」致歉GD　真實近況曝光

▲先前網路上傳出勝利將在香港開設夜店的傳文，讓勝利遭到網友撻伐，但今（11）日勝利出面否認，並向針對過去曾談論到GD一事致歉，也曝光自己的真實近況。（圖／翻攝自IG）
▲先前網路上傳出勝利將在香港開設夜店的傳文，讓勝利遭到網友撻伐，但今（11）日勝利出面否認，並向針對過去曾談論到GD一事致歉，也曝光自己的真實近況。（圖／翻攝自IG）

記者施以慧／綜合報導

南韓人氣天團BIGBANG前成員勝利，過去曾因背負暴力、性侵、販毒等多項罪名而入獄，去年2月出獄，但卻從此退出演藝圈，不過他為人高調，經常跑夜店，因此行蹤也總被放大檢視，過去外界還不停傳出他將到香港開夜店的傳言，而今（11）日他現身接受媒體採訪，否認該謠言，並針對先前曾高喊要帶BUGBANG成員GD（G-DRAGON）一起前往夜店一事致歉：「我錯了。」並曝光自己的真實近況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾因多項罪名入獄　一度遭謠傳要重操舊業

勝利過去因為投資夜店Burning Sun，但該店卻接連傳出暴力、強姦、性侵等醜聞，而他自己也涉嫌嫖娼、賭博，甚至被爆出侵吞夜店資金、教唆暴力等多項違背善良風俗的罪名，使他在2021年3月被要求強制退伍入獄，並追繳違法所得11.5億韓元（約新台幣2734萬元）。而勝利在出獄後到處旅遊，甚至還跑來台灣玩，這段期間還曾一度有傳言指出勝利即將在香港、柬埔寨等地重操舊業。

▲勝利先前曾因為對女性施暴，還涉嫌賭博等罪名入獄。（圖／翻攝自勝利微博）
▲勝利先前曾因為對女性施暴，還涉嫌賭博等罪名入獄。（圖／翻攝自勝利微博）
強力否認開夜店一事　怒轟海外人士造謠

如今根據韓媒《日間體育》報導，勝利對此完全否認：「我只有說覺得柬埔寨很好，但有報導說我要在當地投資，那不是真的。」並表示當時自己確實有前往柬埔寨參加派對，但只是參加友人酒吧的開幕典禮，勝利也強調：「不是事實，我完全沒想過，我如果又要開夜店，不覺得太不合理了嗎？關於那行（夜店）我一次都沒想過，也沒有任何計畫，更沒向任何人說過，當時那個事件（Burning Sun）很有名，是不是海外的人利用這點（造謠）？」

曾因談論GD遭炎上　今致歉認錯曝真實近況

而勝利因為先前曾脫口過驚人言論：「我要把GD帶來！」慘遭一票粉絲痛罵，勝利也對此致歉，並強調未來不會再發生：「我太沉醉於氣氛之中，非本意提到了前成員，沒能安分守己，我的行為錯了，不會再有那種事發生了。」事後勝利也和媒體聊起出獄後的近況：並致歉表示自己的私生活一直讓大家關注：「跟家人一起度過的時間很多，很平凡地活著，我從以前就愛去海外，雖然常常出國，但我完全沒有要再創業了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

前BIGBANG成員勝利驚傳祕婚！狠甩5年女友　疑似定居香港開夜店

香港網紅鄭金鈴爆「曾去勝利夜店」！喝2杯就斷片　現場1幕超驚悚

李多慧七夕認愛許光漢！她害羞全認了　粉絲心碎喊：真的在一起嗎

林襄遭諷整型！錄影失控怒賞男星巴掌　氣炸回嗆：有200萬的臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生