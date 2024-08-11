輕颱「山神」傍晚生成了！日本氣象廳公布最新路徑 對台灣影響曝
西北太平洋不安靜！今年第6號颱風「山神」在今（11）日傍晚生成，日本區域專業氣象中心（RSMC）今日下午5時確認並提升第7號熱帶性低氣壓（TD07）為颱風，日本氣象廳則是在晚間6時，發布第七號颱風生成的消息，確定命名為「山神」。
記者潘毅／綜合報導
輕度颱風瑪莉亞預計明（12）早在日本北部東北地區登陸，而日本氣象廳在晚間6時，發布第七號颱風「山神」生成的消息。對此，中央氣象署預報員林定宜表示，該颱風路徑將朝日本方向移動，對台灣天氣無直接影響，氣象署也於晚間8時發布輕颱山神生成的消息。
針對瑪莉亞和山神是否會產生雙颱效應，林定宜解釋，雙颱效應通常取決於兩個熱帶系統的距離，若距離在1000公里以內，較有可能產生影響。但無論是否有雙颱效應，對台灣天氣都不會有直接影響，但赴日旅遊民眾多留意。
而瑪莉亞和山神這兩個颱風，是否會對台灣帶來雨勢？林定宜表示，台灣明天將受到西南氣流影響，水氣較多，周二、三會稍微緩和，周四再受到大低壓帶影響，天氣將變得不穩定，水氣增多且降雨時間延長，但不是因為瑪莉亞和山神而增加更多水氣，雙颱對台灣無直接影響。氣象署也指出，未來一週臺灣環境大致為偏西到西南風，中南部清晨至上午間及午後各地降雨機率偏高，白天沒下雨時仍感受悶熱，請多留意天氣的變化。