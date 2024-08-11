胡金龍敲再見安！統一獅4：3氣走樂天桃猿 花蓮系列賽橫掃3連勝
統一7-ELEVEn獅今（11）日在花蓮球場，進行和樂天桃猿3場系列賽的最終戰，前2戰都是由統一收下勝利。統一本場派出洋投布雷克先發，應戰樂天的威能帝，雙方戰到9局下維持3：3平手，樂天陳冠宇登板後援，卻因為林智平的傳球失誤，陷入得點圈有人危機，最終遭到代打的胡金龍敲出帶有超前分的再見安打，統一4：3收下勝利，在花蓮的3連戰成功橫掃樂天，收下近期3連勝。
記者林之越/綜合報導
平手進入最終局 胡金龍代打建功
首局統一靠著蘇智傑的適時安打，率先敲回第1分，但隨後形成投手戰，布雷克前4局封鎖樂天打線，沒有失掉分數。直到比賽5局上，宋嘉翔敲出二壘安打，帶動樂天攻勢，並靠著陳晨威的犧牲高飛球攻下追平分。
6局上，樂天朱育賢擊出右外野兩分砲，反倒取得1分領先，但獅軍展現韌性，在下個半局迅速串連安打攻勢，再度扳平局勢3：3。兩方一路維持平手直到9局下，樂天發生守備失誤，統一攻佔上一、二壘，並在此時換上代打的胡金龍，結果敲出中外野方向的落地安打，送回球隊超前分，以4：3氣走樂天。
統一先發布雷克主投6局，被敲5支安打，包含1發兩分砲，失掉3分，無關勝敗，而在9局上後援1局的邱浩鈞，則是靠著胡金龍的再見安打，收下本季第3勝。