奧運田徑／拒絕一起拿金牌！美國好手「要求加賽」 結果悲劇了
2024巴黎奧運田徑跳高賽事今（11）日登場，美國田徑好手Shelby McEwen原本可以與紐西蘭好手Hamish Kerr「共享金牌」，但McEwen認為金牌只有一個，因此要求加賽，可惜最終落敗退居銀牌。美國選手McEwen與紐西蘭好手Hamish Kerr原本在跳高項目中都完成2.36公尺的高度，不過2人卻在挑戰2.38公尺時雙雙失敗，打成平手並列第一，意味著他們可一起拿下金牌。但McEwen選擇加賽，雙方均降低高度，最終紐西蘭選手Kerr在2.34公尺成功完賽，順利奪下冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
美國田徑大國 卻在跳高失策
美國是歷年奧運田徑大國，但今年不少國家都竄出，肯亞、加拿大、荷蘭都有不錯成績，但美國還是拿下14金11銀9銅共有34面田徑獎牌。
Shelby McEwen原本可以拿到金牌，但他卻不想要，他說：「我認為冠軍只有一個，我們繼續比下去吧」Kerr也同意。
結果雙方均降低高度，最終紐西蘭選手Kerr在2.34公尺成功完賽，順利奪下冠軍寶座，而McEwen原本到手的金牌也因此飛了，只能屈居銀牌但是他不後悔，Kerr也是，兩人在討論後，跟主辦單位反應，決定「跳下去」。
McEwen賽後坦言：「我沒有拿到金牌，但我仍然感謝我所得到的」，即便他有金錢上的壓力，但「自我實現」比奪牌更重要。
Kerr則說：「對我來說，如果能在附加賽中獲得第二名，我會感到非常自豪，說實話，可能比分享金牌更自豪。」