國立高中職7師獲教育部師鐸獎　特教師堅定信念：一個也不放棄

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苗栗農工校長謝世宗心懷「城鄉同步發展」理想，帶領全校師生一起耕耘，並有一群堅強充滿能量及教育熱忱的教學與行政團隊，引導學生奮發向學，要為學生多元能力「加A」，發揮個人潛能，在合適舞台上展露頭角。謝校長表示，校長是一顆種子，學校則是一片教育沃土，服務杏壇41年，畢生青春奉獻2所學校，感恩師生實現教育愛。
雲林特教主任李芸菁以謙卑的態度細心觀察每一位特殊需求學生，發掘他們內在的美好與潛能，也堅定地尋找並讚美他們生命中的獨特特質。雲林特教校長陳志清表示，李主任面對特教學生有著溫柔又堅定的態度，以「一個也不放棄」的信念引導學生和家長；以同理心和愛心處理困境，得到上司、同事和家長的肯定。她尋找孩子生命中的光點，建立良善的教學氛圍，致力讓特殊孩子們擁有發光的舞臺，足以成為其他教師的榜樣。
華僑高中教師連佑阡教學以學生為主體，採用多元評量檢視學習成果，並用跨領域學習，藉此不斷精進教材教法來激發學生創意思考、團隊合作、問題解決及生活應用能力；並將感恩、回饋等理念融入課程，讓學生不只具有商業和創意，更成為能同理他人、有溫度的人。連老師表示，透過愛與陪伴，發現每位學生的獨特與亮點，並運用創新教學、跨域學習，讓學生做中學、學中做，期許能給學生帶得走的能力，並知恩感恩地回饋社會。
澎湖海事主任顏一誠對學校各單位活動支援總是竭盡所能。只要跟學生、學校有關的事，他幾乎未曾拒絕，面對各項難題，也能思慮周延，盡可能做到最好。顏主任遵守著對自己和對學校的承諾：「盡力做好每件該做的事，行有餘力就儘量多做些能做的事，只要對學生、學校有幫助，就盡力去做」。每個生命都值得被珍惜，每個孩子都應該有機會，只要師長不放棄，孩子就會有希望，願能陪孩子創造美好人生。
頭城家商主任陳淑華個性樂觀開朗、正向積極，對於翻轉校風有濃厚的使命感，面對困境不會輕言放棄，而是秉守原則、柔性堅持。她奉獻教育現場，教導學生發光發亮。陳主任引用詩人泰戈爾《用生命影響生命》中的一段話：「把自己活成一道光，因爲你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗」從事教職32年，始終保持教學熱誠，在教學過程和學生回饋中，看見自己的責任與價值，成就學生也實現自己。
羅東高工教師黃温淳以學生為主體，培養專技態度，提供有效學習適性發展，使其自立生活貢獻所能。黃老師用愛心、耐心來關懷學生，進而讓學生認識、發展與成就自己。並引導學生規劃行程走出校門看世界，開發職場與宜蘭縣政府勞工處就業服務合作，讓學生實習適應順利就業得以自立生活，由資源接受者變身提供者。黃老師表示，一群人走得更遠，所以不停帶動同儕專業成長，攜手共建良善校園文化。
國教署肯定獲獎師長們的傑出貢獻，期待每一位師長都能發揮自身影響力，讓更多教育人員能再對教育充滿熱忱與希望，期許所有教育人員都能「春風廣被，教澤揚芬」。