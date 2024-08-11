BTS Suga酒駕風波持續燒！2度扯謊騙只喝1杯遭打臉　粉絲怒批退團

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還原8月6日那天Suga酒駕一事，當時Suga的經紀公司BigHit Music的聲明指出，Suga當天在龍山區一帶喝酒後返家，但途中卻戴著安全帽騎乘電動滑板車，並在行駛了500公尺後，於停車時摔倒。事後警方針對Suga進行酒測，確定Suga的酒測值超過法定限度，因此對他處以罰款和吊銷駕照的處分，事後Suga本人也針對酒駕一事和大眾致歉。
警界人士出面打臉 控Suga並非騎乘電動滑板車
而後續根據韓媒報導，首爾龍山警察局相關人士透露，SUGA醉酒時所駕駛的交通工具是「電動車」，並非電動滑板車。而南韓的電動滑板車時速最高僅達到25公里，電動車則是50公里，根據南韓法規，若酒後行駛電動滑板車，將會被罰韓幣10萬元（約台幣2500元），但酒後行駛電動車卻已列入刑法規範，除了面臨最高1000萬元韓元（約台幣25萬元）的罰金外，還有可能面臨最高2年的有期徒刑。
Suga酒測值極高 騎乘距離超過500公尺
另外韓媒還透露，SUGA當時向警方坦言：「喝了一杯啤酒後暫時騎了車。」但他酒測值卻高達0.227%，超過吊照標準0.08%非常多，也讓員警懷疑SUGA不只喝了1杯啤酒，說謊慘被打臉，引發外界撻伐。此外，經紀公司曾在聲明中提到的，SUGA僅騎500公尺就慘摔，但根據韓國電視台JTBC曝光的監視器畫面中，不難發現SUGA騎乘距離不只500公尺，500公尺只是「直線距離」。
兵役期間惹禍還說謊 粉絲怒轟要求退團
如今韓國警方與媒體再曝案件新動向，SUGA方的說法和警方不一致的情形也再次引起粉絲公憤，不少網友氣炸，指出Suga是BTS中唯一1名正在服兵役的成員，卻在從軍期間爆出爭議，還說謊欺騙大眾，讓粉絲怒轟Suga並要求他退團：「退回最優秀文化勳章！」但也有粉絲護航「又不是酒駕肇逃」、「知錯能改就好了。」
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