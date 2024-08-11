林郁婷奪金！愛爾達主播曝「3年前東奧辛酸」　她邊哭邊說對不起

BTS Suga酒駕風波持續燒！2度扯謊騙只喝1杯遭打臉　粉絲怒批退團

▲BTS成員Suga酒駕一事越演越烈，警方打臉他不僅酒測值高到不可能「只喝一杯」，還欺騙騎乘距離和交通工具，讓粉絲震怒要求他退團。（圖／IG agustd）
▲BTS成員Suga酒駕一事越演越烈，警方打臉他不僅酒測值高到不可能「只喝一杯」，還欺騙騎乘距離和交通工具，讓粉絲震怒要求他退團。（圖／IG agustd）

記者施以慧／綜合報導

紅遍全球的南韓男團BTS（防彈少年團）成員Suga，日前驚爆涉嫌在飲酒後騎共享電動滑板車摔車遭逮，事後Suga所屬的經紀公司BigHit Music對外聲明，並還原事件發生的全過程，但爭議卻越演越烈，Suga不僅被警方揭露交通工具根本就是電動機車，而且行駛距離也不止500公尺，甚至還被警方打臉Suga不可能「只喝一杯」，曝光他當時的酒測值高達0.227%，引起外界譁然，粉絲更要求他退團以示負責，首爾龍山警局今（11）日表示會約談Suga。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Suga雖然還原了酒駕的全部過程，但說辭卻與警方有所出入。（圖／weverse）
▲Suga雖然還原了酒駕的全部過程，但說辭卻與警方有所出入。（圖／weverse）
經紀公司還原全過程　Suga曾公開致歉

還原8月6日那天Suga酒駕一事，當時Suga的經紀公司BigHit Music的聲明指出，Suga當天在龍山區一帶喝酒後返家，但途中卻戴著安全帽騎乘電動滑板車，並在行駛了500公尺後，於停車時摔倒。事後警方針對Suga進行酒測，確定Suga的酒測值超過法定限度，因此對他處以罰款和吊銷駕照的處分，事後Suga本人也針對酒駕一事和大眾致歉。

警界人士出面打臉　控Suga並非騎乘電動滑板車

而後續根據韓媒報導，首爾龍山警察局相關人士透露，SUGA醉酒時所駕駛的交通工具是「電動車」，並非電動滑板車。而南韓的電動滑板車時速最高僅達到25公里，電動車則是50公里，根據南韓法規，若酒後行駛電動滑板車，將會被罰韓幣10萬元（約台幣2500元），但酒後行駛電動車卻已列入刑法規範，除了面臨最高1000萬元韓元（約台幣25萬元）的罰金外，還有可能面臨最高2年的有期徒刑。

▲SUGA酒後駕駛電動車出沒首爾街頭的畫面遭韓國電視台JTBC曝光。（圖／JTBC News YouTube）
▲SUGA酒後駕駛電動車出沒首爾街頭的畫面遭韓國電視台JTBC曝光。（圖／JTBC News YouTube）
Suga酒測值極高　騎乘距離超過500公尺

另外韓媒還透露，SUGA當時向警方坦言：「喝了一杯啤酒後暫時騎了車。」但他酒測值卻高達0.227%，超過吊照標準0.08%非常多，也讓員警懷疑SUGA不只喝了1杯啤酒，說謊慘被打臉，引發外界撻伐。此外，經紀公司曾在聲明中提到的，SUGA僅騎500公尺就慘摔，但根據韓國電視台JTBC曝光的監視器畫面中，不難發現SUGA騎乘距離不只500公尺，500公尺只是「直線距離」。

兵役期間惹禍還說謊　粉絲怒轟要求退團

如今韓國警方與媒體再曝案件新動向，SUGA方的說法和警方不一致的情形也再次引起粉絲公憤，不少網友氣炸，指出Suga是BTS中唯一1名正在服兵役的成員，卻在從軍期間爆出爭議，還說謊欺騙大眾，讓粉絲怒轟Suga並要求他退團：「退回最優秀文化勳章！」但也有粉絲護航「又不是酒駕肇逃」、「知錯能改就好了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

BTS成員Suga酒駕慘摔被逮！遭處分吊銷駕照　他全文道歉聲明曝光

BTS SUGA「酒駕電動車」恐加重刑責！聲明避重就輕遭韓媒狂打臉

BTS合照曝光！驚見SUGA撞臉網紅「阿翰」　粉絲笑瘋：根本同一人

41歲韓志旼死會！甜蜜認愛小10歲男歌手　經紀公司證實粉絲全心碎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選