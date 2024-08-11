奶犬「8個月變巨獸」飼主嚇壞棄養！演《冰與火之歌》成為明星狗

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美國佛州那不勒斯（Naples）的一間動物收容機構「害羞小狼收容所」（Shy Wolf Sanctuary）在2019年分享了一隻名叫Yuki的巨大狗狗照片，並解釋牠其實是一隻「米克斯狼犬」，擁有87%的灰狼血統、8.6%的西伯利亞雪橇犬血統及3.9%的德國牧羊犬血統。
Yuki最初是從寵物店被購買的，因為主要血統為狼，因此牠的身體成長非常迅速，8個月大時就已經成為一頭巨獸。這讓當時的飼主感到非常苦惱，因為家中無法提供Yuki足夠的生存空間，最終決定將Yuki送往「害羞小狼收容所」，而這一照顧就是長達10年之久。
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從照片中看，Yuki的身體非常龐大，但實際上牠只有50公斤，身長約160公分，約相當於一名成年女性的高度。雖然照片中牠看起來雄壯威武，但這正吸引了HBO《冰與火之歌》劇組的注意，讓Yuki參與了最後一季的拍攝，瞬間成為明星犬。
但是好景不常，Yuki在爆紅後的一年內，於2020年11月中旬因長期受血癌和腫瘤所苦，在睡夢中離世，享年13歲。儘管如此，由於Yuki成名的影響，「害羞小狼收容所」也獲得了來自各界粉絲的捐款，讓他們得以持續照顧其他像Yuki一樣被拋棄的狼犬、野狼等動物。時至今日，該收容所依然穩定營運中。