許凱皓拒戰奧運霹靂舞？他傻眼：因為我跳的是Locking　粉絲笑噴

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網友在Threads上提問：「為什麼許凱皓沒去比奧運男子霹靂舞啊？論資歷他應該比孫振更有經驗。」瞬間吸引1萬人按讚，最後還意外釣出本人回覆，許凱皓苦笑回答：「哥，因為我跳的是Locking。」讓網友笑噴，由於這次奧運項目霹靂舞是屬於Breaking的範疇，後續也特地拍攝了1支影片上傳到IG，向廣大網友解釋。
不過仍有粉絲搞笑反串，讓許凱皓傻眼：「隨手查，沒看到他的世界排名，大概是沒去比資格賽拿積分吧，50座冠軍如果沒有任何一個是奧委會認證的比賽，那他的積分就跟我一樣是零，奧運不是每個國家固定名額，想派誰就派誰，是看個人積分跟世界排名的。」許凱皓對此也回覆了2個問號符號，看起來非常無奈。
兩種舞風大不同 霹靂舞又稱地板舞
而事實上，霹靂舞（Breakdance）是嘻哈文化的一環，又稱地板舞、布雷克舞，是街舞風格的一種。霹靂舞的特色便是具有強烈的個人風格與自由度，並融合了多種肢體元素與技巧，以及其獨有的重要文化「對決（Battle）」而成為最受歡迎的嘻哈舞之一。而Locking是funky dance和街舞中的一種舞風，依賴快速、明顯的手臂以及手肘運動，搭配比較放鬆的臀部和腿部。 這些運動通常又大又誇張，往往極具韻律感並且和音樂緊密接合。
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