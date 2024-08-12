美國57歲女闖「機場禁區」喪命！遭機場人員發現卡行李輸送帶身亡
美國芝加哥機場日前驚傳離奇意外，一名女子竟擅自闖入限制區域，結果遭行李輸送帶捲入，等消防人員當場後才發現已無生命跡象，不幸身亡；警方初步調查認為，女子屬「正常身亡」並無外力影響，而機場監視器也只捕捉到女子生前行走的樣子，對於發生什麼事並沒有細節。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《衛報》、《美聯社》報導，芝加哥警方在本月8日接獲消息，稱「歐海爾國際機場」（O'Hare InternationalAirport）出現一具女性屍體，且困在一個公共行台輸送帶上，芝加哥消防局發言人蘭福德（Larry Langford）指出，接獲報案時間約為上午7點45分左右，當時機場員工目擊後立刻報案稱「有人受困在搬運行李的機器中」。
不過當消防人員火速抵達現場時，卻發現受困女子已經沒有生命跡象，調查後更發現該地區實際上並沒有對民眾開放，死者也並非機場人員。
從監視畫面來看，這名女子在凌晨2點27分闖入旅客禁止進入的行李室，直到上午午7點30分左右才被機場人員發現。經伊利諾州庫克郡法醫初步研判，這名年紀約為57歲的女子應屬於輕生，當警方回頭調閱監視畫面時，才發現監視器只捕捉到女子生前行走的樣子疑似為輕生，確切死因當地警方並未公開，與案情相關的細節也仍在調查中。
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