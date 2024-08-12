2024巴黎奧運閉幕式3:00登場！「免費線上轉播」相關內容一次看

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巴黎奧運開幕式上，法國歌手Juliette Armanet在塞納河上深情演唱了約翰·藍儂的知名歌曲《Imagine》，開創了奧運開幕式在體育場外舉行的先河。
值得一提的是，約翰·藍儂的《Imagine》這首經典之作在1996年亞特蘭大奧運和2012年倫敦奧運會上都讓粉絲癡狂，也成為奧運「定番」歌曲。在2028年落成奧運，這首歌，肯定又會被提起，但也可能重新讓人體會到奧運會傳達的精神與意念。
而在巴黎奧運閉幕式上，喬利及其創意團隊又將如何施展他們的魔法，為我們帶來怎樣的驚喜與感動呢？根據目前主辦單位透露，屆時，數百位藝術家，包括演員、雜技高手、舞者與馬戲團藝術家將攜手國際知名歌手，共同呈現一場視聽盛宴。
部分表演將突破傳統，將舞台移至天空之上，配合著震撼人心的燈光秀和充滿法國風情的服飾設計，引領現場與螢幕前的每一位觀眾踏上一段「穿越時空的奇妙旅程」，從奧運會的古老起源穿梭至未來，最終抵達一個永恆的宇宙之境。
根據奧運官網報導，喬利受訪時說：「2024年8月11日，隨著奧運的圓滿落幕，奧運聖火也將緩緩熄滅，」喬利表示，「那一刻，將提醒我們奧運的非凡意義——它是全人類的共同回憶，既獨特又脆弱。
本屆奧運堪稱充滿不少亮點，不僅田徑、游泳、舉重、攀岩、射箭與自由車等項目都有選手打破世界紀錄，而這次奧運閉幕式也是保密到家，目前傳出「阿湯哥」湯姆克魯斯可能出席，上演「從天而降」戲碼，饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）也會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。
喬利進一步透露，這場閉幕式堪稱「極具視覺衝擊力的視覺盛宴」，融合「雜技」「歌劇」，並輔以「巨型視覺壁畫」，力求為觀眾帶來前所未有的震撼體驗。當然，他深知挑戰艱鉅，必須全力以赴，才能配得上精彩的第33屆奧林匹克運動會。
奧運閉幕轉播資訊：
巴黎奧運閉幕時間：8 月 11 日（日）21:00
台灣時間：8 月 12 日（一）凌晨 3:00
閉幕式地點：法蘭西體育場
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