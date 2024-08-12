國小籃球夏季聯賽／台北南港回神搶晉級！新北安坑盼賽事帶來養分

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甫接任南港國小女籃教練的吳育曇賽前告知小球員不要太在乎勝負，只要做好平常練球的內容並做好該做的本分就好，雖然上半場拿到15 : 6的比數，但總教練吳育曇認為上半場表現完全走樣，一堆不該出現的失誤，利用中場時間花了許多時間口頭指導後，下半場才逐漸回過神，以28 :8拿下勝利取得晉級複賽資格。
賽後吳育曇教練坦言這場比賽的內容令她感到懊惱，主力之一蔡宜臻剛升上六年級，但個人運動能力較強，因此進攻的速度經常令隊友跟不上，導致命中率下滑，她希望配合卓宥岑的外線，兩人一內一外連線能造成破壞力，但這場比賽的內容看起來顯然還需要更多間磨合。
這盃賽對吳育曇教練來說是第一個考驗，因為是第一次帶國小球隊，而且又是國小籃球傳統勁旅，有時候會給自己很大的壓力想力求表現，所幸在全校師生及家長們慢慢溝通後才得以釋懷。
面臨輸球就回家壓力 小孩成長的養分
另一場由新北安坑國小對上苗栗縣大同國小，新北安坑國小克服首節5 : 6落後的分數，在第二節急起直追，帶著16 :10的比數進入下半場，雖然第三節又陷入得分低潮，不過林苡璿跳出來扛起全隊連連得手，終場便以29 : 17獲勝並進入下一輪。
教練楊孟翰賽後表示，這場比賽對小孩壓力比較大，因為輸球就打包回家，還是要以防守做起才能做到教練要的方向。我們今天罰球命中率不佳及上籃也頻頻放槍，回去再好好修正訓練。林苡璿本場做到教練給她的責任，所以這場比賽也是給小孩成長的過程養分。夏季聯賽是小六比賽的開端，也是暑假期間訓練的最後主要盃賽，賽後檢討為日後的訓練方針政策。
全國國小籃球夏季聯賽賽事資訊
本屆賽事對戰內容精彩可期，全程免費入場，敬請各位球迷朋友一同共襄盛舉。相關資訊請上中華民國國民小學體育總會官方粉絲專頁或國小體總官網查詢。
今（12）日在以下五個場地仍有精彩賽事:大智國小、大同國小、進德國小、社口國小、大雅國小請球迷朋友蒞臨觀賽並給予認真拚戰的小朋友加油打氣。