奧運／林郁婷抗波蘭！拳擊金牌戰時間03:30 　免費直播線上看點此

盤點巴黎奧運5大美女！「世界最性感運動員」德國Schmitt排名第一

▲巴黎奧運全球第一性感美女運動員Alica Schmidt，吸引不少粉絲關注，IG高達514萬追蹤。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運全球第一性感美女運動員Alica Schmidt，吸引不少粉絲關注，IG高達514萬追蹤。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運快要告一段落，相信將近3週時間的奧運盛會，不少運動員都已經盡力去爭取最高榮譽，不過在這次奧運會中，也有不少運動員外型十分亮麗，也被稱為是「最美運動員」、「最性感運動員」。《NOWmews今日新聞》嚴選這屆奧運5大美女，以及「隱藏版」美女運動員給讀者，希望可以在這次奧運有一個完美結局。德國美女田徑好手Alica Schmidt在1600公尺男女混合出賽，雖然未能創造佳績，但她的外型，不愧「世界最性感運動員」稱號。另外烏克蘭「睡美人」22歲的Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）也意外爆紅。

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世界最性感運動員　Alica Schmidt（德國田徑選手）

Alica Schmidt被稱為是「世界最性感運動員」不是叫假的，不管是短跑、中長跑，她都是十分拿手，2021年東京奧運，她就被評為「世界最正」運動員，而她私底下也擔任模特兒，Alica Schmidt點出全球運動員困境，平常她也需要拍攝廣告，或是拍攝照片，養活自己。

8月2日的1600公尺男女混合接力賽，因為德國國家隊爆出「不和諧」的狀況，所以落敗，Alica Schmidt在女子 1600 公尺接力賽和混合 1600 公尺接力預賽中均獲得分組第七名。

▲Alica Schmidt在女子 1600 公尺接力賽和混合 1600 公尺接力預賽中均獲得分組第七名。（圖／美聯社／達志影像）
▲Alica Schmidt在女子 1600 公尺接力賽和混合 1600 公尺接力預賽中均獲得分組第七名。（圖／美聯社／達志影像）
▲Alica Schmidt點出全球運動員困境，平常她也需要拍攝廣告，或是拍攝照片，養活自己。（圖／美聯社／達志影像）
▲Alica Schmidt點出全球運動員困境，平常她也需要拍攝廣告，或是拍攝照片，養活自己。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國美女田徑好手Alica Schmidt在1600公尺男女混合出賽，雖然未能創造佳績，但她的外型，不愧「世界最性感運動員」稱號。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國美女田徑好手Alica Schmidt在1600公尺男女混合出賽，雖然未能創造佳績，但她的外型，不愧「世界最性感運動員」稱號。（圖／美聯社／達志影像）

20歲的次世代美女　Luana Alonso（巴拉圭游泳選手）

20歲的巴拉圭女泳將Luana Alonso，可說是這次奧運搶盡鋒頭的超級美女，她在7月27日出賽100公尺女子蝶式預賽，只有拿下第六名，之後她就被爆出偷跑出選手村去迪士尼的新聞，並且順勢退休。

Luana Alonso在IG擁有57萬粉絲擁戴，而她被爆出「為團隊做出不適切行為」，因此被開除泳隊，不過也有粉絲有疑問說：「會不是Luana Alonso過於性感？」。

▲巴拉圭游泳辣妹Luana Alonso偷溜迪士尼，順勢宣布退休。（圖／Luana AlonsoIG)
▲巴拉圭游泳辣妹Luana Alonso偷溜迪士尼，順勢宣布退休。（圖／Luana AlonsoIG)
▲年僅20歲的Alonso（中）已回美國繼續唸大學，並告訴55萬名的粉絲。（圖／取自FlexterEth）
▲年僅20歲的Alonso（中）已回美國繼續唸大學，並告訴55萬名的粉絲。（圖／取自FlexterEth）
▲對於遭媒體指控被巴拉圭國家代表隊逐出選手村，巴拉圭游泳女將阿隆索（Luana Alonso）駁斥這則消息。（圖／擷自luanalonsomＩＧ）
▲對於遭媒體指控被巴拉圭國家代表隊逐出選手村，巴拉圭游泳女將阿隆索（Luana Alonso）駁斥這則消息。（圖／擷自luanalonsomＩＧ）
睡美人來到田徑場上　Yaroslava Mahuchikh（烏克蘭跳高選手）

Yaroslava Mahuchikh在這次女子跳高田徑比賽拿下金牌，過去常在跳高賽事上打開睡袋睡覺，今年在奧運比賽上，再次見到此「睡美人風景」。她曾表示在每次試跳後不喜歡坐著，因為血液會聚集在腿部而影響跳躍，躺著能讓身體更舒服，因此每次比賽都會準備睡袋，閉上眼睛讓自己能沉澱，忘記正在比賽的緊張感。

事實上，Yaroslava Mahuchikh過去就很常在運動賽事上「席地而睡」，更曾提到「我真的住在行李箱裡過」，原因與2022年2月的「俄烏戰爭」有關。

▲Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）在「2024年巴黎奧運」睡覺。（圖／AP美聯社）
▲Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）在「2024年巴黎奧運」睡覺。（圖／AP美聯社）
▲Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）在「2024年巴黎奧運」睡覺。（圖／AP美聯社）
▲Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）在「2024年巴黎奧運」睡覺，被發現偷拍。（圖／AP美聯社）
▲Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）在2024年巴黎奧運奪金。（圖／AP美聯社）
▲Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）在2024年巴黎奧運奪金。（圖／AP美聯社）
▲烏克蘭22歲「跳高女神」Yaroslava Mahuchikh昨（4）日奪得巴黎奧運女子跳高金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。她因為戰火被迫逃離家園，一度藏身地牢躲避砲彈，輾轉前往塞爾維亞與德國等地，但仍不曾放棄奧運夢想。（圖／取自Volodymyr Zelenskyy X)
▲烏克蘭22歲「跳高女神」Yaroslava Mahuchikh奪得巴黎奧運女子跳高金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。她因為戰火被迫逃離家園，一度藏身地牢躲避砲彈，輾轉前往塞爾維亞與德國等地，但仍不曾放棄奧運夢想。（圖／取自Volodymyr Zelenskyy X)
▲烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh因長相甜美受到關注，近日在世界田徑總會鑽石聯賽巴黎站，挑戰2公尺10成功，刷新高懸37年的世界紀錄，奪下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh因長相甜美受到關注，近日在世界田徑總會鑽石聯賽巴黎站，挑戰2公尺10成功，刷新高懸37年的世界紀錄，奪下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
荷蘭的超級美女　Lieke Klaver（荷蘭田徑選手）


オランダの短距離選手であるリケ・クラベールは、東京五輪にも出場している25歳のベテラン選手。4×400メートルリレーの選手として主要大会で7つのメダルを獲得しています。

4日に行われた予選にも出場し、チームは2着で6日に行われる決勝進出を決めています。インスタグラムでは77万5000人のフォロワーを誇り、実力だけでなく、その美貌にも熱視線が注がれており、ニューヨーク・ポスト紙が選ぶ注目の美女アスリートの一人にも選出されています。

「本格派」美女　志田千陽（日本羽球女雙選手）

現年27歲的志田千陽本屆是首次挑戰奧運賽場，最終也與搭檔松山奈未一同拿下羽球女雙銅牌，而在進行頒獎典禮時，志田千陽被鏡頭拍到朝一側做出「甜美眨眼」，電力十足的動作引起瘋傳，不過她眨眼的對象究竟是誰不得而知。

▲日本羽球女雙好手志田千陽，還曾經拍攝雜誌封面，外型甜美吸引眾多粉絲，目前個人IG帳號累積47.7萬追蹤數。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲日本羽球女雙好手志田千陽，還曾經拍攝雜誌封面，外型甜美吸引眾多粉絲，目前個人IG帳號累積47.7萬追蹤數。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲（圖／志田千陽IG）
▲現年27歲的志田千陽本屆是首次挑戰奧運賽場，最終也與搭檔松山奈未一同拿下羽球女雙銅牌，而在進行頒獎典禮時，志田千陽被鏡頭拍到朝一側做出「甜美眨眼」，電力十足的動作引起瘋傳。（圖／志田千陽IG）
▲日本羽球國手志田千陽，甜美外型掀討論。（圖／志田千陽IG）
▲日本羽球國手志田千陽，甜美外型掀討論。（圖／志田千陽IG）
▲志田千陽外型亮眼，是日本新一代羽球女神，甜美外型也掀起許多台灣網友熱烈討論。（圖／取自志田千陽IG）
▲志田千陽外型亮眼，是日本新一代羽球女神，甜美外型也掀起許多台灣網友熱烈討論。（圖／取自志田千陽IG）
番外篇：

人正心美隱藏版美女　林郁婷（台灣拳擊選手）

通常很多人都用外表、外型來看美女定義，但台灣拳擊好手林郁婷這次因為經歷「性別爭議」，儘管受到這些不平等對待，林郁婷仍拿下金牌，為台灣奪下第一面拳擊金牌，人美心更美，因此她也是台灣民眾心中的「奧運美女」。

林郁婷獲勝後，不但主動關心落敗者，還伸出援手，幫對手「撐繩」、調整服裝儀容，一副「好大姐」的模樣，令人心疼。

▲拳擊林郁婷小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲拳擊林郁婷小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲波蘭選手被擊敗後，賽後特地對鏡頭比出愛心，而林郁婷頒獎時也出手幫對方整理衣領。（圖／中華奧會提供）
▲波蘭選手被擊敗後，賽後特地對鏡頭比出愛心，而林郁婷頒獎時也出手幫對方整理衣領。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今11日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
舉起台灣　讓世界看到的郭婞淳（台灣舉重選手）

「舉重女神」郭婞淳在2024巴黎奧運，為我國在女子舉重59公斤級比賽中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，是中華代表團史上首位連3屆奧運都奪牌的選手。

談到這次參加巴黎奧運的心情，郭婞淳說第一次在法國感受到主場的感覺，每當大家喊「郭婞淳」時，就會觸動她的淚腺，非常感動大家從各地來這裡為她加油。

▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)
▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲郭婞淳保住巴黎奧運舉重銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳保住巴黎奧運舉重銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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