盤點巴黎奧運5大美女！「世界最性感運動員」德國Schmitt排名第一
2024巴黎奧運快要告一段落，相信將近3週時間的奧運盛會，不少運動員都已經盡力去爭取最高榮譽，不過在這次奧運會中，也有不少運動員外型十分亮麗，也被稱為是「最美運動員」、「最性感運動員」。《NOWmews今日新聞》嚴選這屆奧運5大美女，以及「隱藏版」美女運動員給讀者，希望可以在這次奧運有一個完美結局。德國美女田徑好手Alica Schmidt在1600公尺男女混合出賽，雖然未能創造佳績，但她的外型，不愧「世界最性感運動員」稱號。另外烏克蘭「睡美人」22歲的Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）也意外爆紅。
記者吳政紘/綜合報導
世界最性感運動員 Alica Schmidt（德國田徑選手）
Alica Schmidt被稱為是「世界最性感運動員」不是叫假的，不管是短跑、中長跑，她都是十分拿手，2021年東京奧運，她就被評為「世界最正」運動員，而她私底下也擔任模特兒，Alica Schmidt點出全球運動員困境，平常她也需要拍攝廣告，或是拍攝照片，養活自己。
8月2日的1600公尺男女混合接力賽，因為德國國家隊爆出「不和諧」的狀況，所以落敗，Alica Schmidt在女子 1600 公尺接力賽和混合 1600 公尺接力預賽中均獲得分組第七名。
20歲的次世代美女 Luana Alonso（巴拉圭游泳選手）
20歲的巴拉圭女泳將Luana Alonso，可說是這次奧運搶盡鋒頭的超級美女，她在7月27日出賽100公尺女子蝶式預賽，只有拿下第六名，之後她就被爆出偷跑出選手村去迪士尼的新聞，並且順勢退休。
Luana Alonso在IG擁有57萬粉絲擁戴，而她被爆出「為團隊做出不適切行為」，因此被開除泳隊，不過也有粉絲有疑問說：「會不是Luana Alonso過於性感？」。
睡美人來到田徑場上 Yaroslava Mahuchikh（烏克蘭跳高選手）
Yaroslava Mahuchikh在這次女子跳高田徑比賽拿下金牌，過去常在跳高賽事上打開睡袋睡覺，今年在奧運比賽上，再次見到此「睡美人風景」。她曾表示在每次試跳後不喜歡坐著，因為血液會聚集在腿部而影響跳躍，躺著能讓身體更舒服，因此每次比賽都會準備睡袋，閉上眼睛讓自己能沉澱，忘記正在比賽的緊張感。
事實上，Yaroslava Mahuchikh過去就很常在運動賽事上「席地而睡」，更曾提到「我真的住在行李箱裡過」，原因與2022年2月的「俄烏戰爭」有關。
荷蘭的超級美女 Lieke Klaver（荷蘭田徑選手）
オランダの短距離選手であるリケ・クラベールは、東京五輪にも出場している25歳のベテラン選手。4×400メートルリレーの選手として主要大会で7つのメダルを獲得しています。
4日に行われた予選にも出場し、チームは2着で6日に行われる決勝進出を決めています。インスタグラムでは77万5000人のフォロワーを誇り、実力だけでなく、その美貌にも熱視線が注がれており、ニューヨーク・ポスト紙が選ぶ注目の美女アスリートの一人にも選出されています。
「本格派」美女 志田千陽（日本羽球女雙選手）
現年27歲的志田千陽本屆是首次挑戰奧運賽場，最終也與搭檔松山奈未一同拿下羽球女雙銅牌，而在進行頒獎典禮時，志田千陽被鏡頭拍到朝一側做出「甜美眨眼」，電力十足的動作引起瘋傳，不過她眨眼的對象究竟是誰不得而知。
番外篇：
人正心美隱藏版美女 林郁婷（台灣拳擊選手）
通常很多人都用外表、外型來看美女定義，但台灣拳擊好手林郁婷這次因為經歷「性別爭議」，儘管受到這些不平等對待，林郁婷仍拿下金牌，為台灣奪下第一面拳擊金牌，人美心更美，因此她也是台灣民眾心中的「奧運美女」。
林郁婷獲勝後，不但主動關心落敗者，還伸出援手，幫對手「撐繩」、調整服裝儀容，一副「好大姐」的模樣，令人心疼。
舉起台灣 讓世界看到的郭婞淳（台灣舉重選手）
「舉重女神」郭婞淳在2024巴黎奧運，為我國在女子舉重59公斤級比賽中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，是中華代表團史上首位連3屆奧運都奪牌的選手。
談到這次參加巴黎奧運的心情，郭婞淳說第一次在法國感受到主場的感覺，每當大家喊「郭婞淳」時，就會觸動她的淚腺，非常感動大家從各地來這裡為她加油。