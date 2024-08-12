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快訊／富邦陳金鋒被趕出場！爭議全壘打判決出爐　中職聯盟道歉了

▲富邦總教練陳金鋒不滿全壘打判決，一度衝進場內被趕出場。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦總教練陳金鋒不滿全壘打判決，一度衝進場內被趕出場。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職聯盟今（12）日深夜發出公告，針對11日富邦悍將跟味全龍之戰，第3局上半，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野方向安打（經電視輔助判決-改判為全壘打）爭議判決，中職在賽務部檢視相關畫面與會議後，認定技術室該判決有錯誤，並確認相關懲處：予以該場次技術室督導主管王惠民停止執法兩個月並罰款2萬元、技術委員陳進財停止執法一個月並下放二軍，均扣年度考核分數，加強執法專業教育。而該場比賽陳金鋒總教練也因為抗議被趕出場，球迷也議論紛紛。中華職棒秘書長楊清瓏表示，對於技術室發生的錯誤判決感到非常抱歉，已立即啟動相關檢討機制，特別是技術室對於重播輔助畫面的審視作為，務必以科學畫面作為基礎，經驗與物理推論只能當成輔助。

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以下為聯盟公告：

【聯盟公告】針對8月11日編號255場例行賽，第3局上半，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野方向安打（經電視輔助判決-改判為全壘打），原技術室改判依據認定該球擊中全壘打牆正上方黃色護墊後，球的路徑有按物理方向往外彈，但往外彈瞬間因有碰擊物體回彈，因此認定球有觸及全壘打牆後方物體，改判為全壘打。

經聯盟賽後檢視全壘打牆結構等畫面後，認定該球反彈主因為擊中全壘打牆軟墊後方水泥牆角，不過因全壘打牆的牆頂黃色帆布有包入該牆角，因此認定擊中該處應視為場內一部分。

在賽務部檢視相關畫面與會議後，認定技術室該判決有錯誤，並確認相關懲處：予以該場次技術室督導主管王惠民停止執法兩個月並罰款2萬元、技術委員陳進財停止執法一個月並下放二軍，均扣年度考核分數，加強執法專業教育。

中華職棒秘書長楊清瓏表示，對於技術室發生的錯誤判決感到非常抱歉，已立即啟動相關檢討機制，特別是技術室對於重播輔助畫面的審視作為，務必以科學畫面作為基礎，經驗與物理推論只能當成輔助，不能弄反先後順序，才能追求更精準的判決，聯盟也希望透過此案例深切反省，持續進步。

鋒哥被趕出場　富邦賽後抗議

這起事件原因3局上的滿壘局面下，打擊的吉力吉撈鞏冠，敲出中外野飛球，在全壘打牆的黃線上彈跳2次後，飛回場內。經過裁判重播輔助判決後，改判為滿貫全壘打，富邦總教練陳金鋒當下對於判決相當不滿，激動衝上場和裁判理論，並爭執了長達將近5分鐘，最終被二壘審紀華文驅逐出場。

富邦賽後抗議，並表示對於改判結果表達嚴正抗議，同時對於參與重播檢閱小組之技術委員所做出的決定，及聯盟現場主管之說明，表達強烈不解及不滿。

悍將球團將對此判決提出申訴，並嚴正提出抗議，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明，同時對於聯盟技術委員之適任性表達存疑期待依循聯盟賽務規章及棒球規則制度之下，未來中華職棒每場賽事都會有公平公正公開之判決標準，共同維護職棒環境。


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