不可能的任務！湯姆克魯斯從天而降嗨翻巴黎　洛杉磯奧運正式接棒

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Tom Cruise目前正在歐洲拍攝《不可能的任務8》，但他仍抽空參與巴黎奧運閉幕式。當他從法蘭西體育場的屋頂跳下，並在舞台上降落時，全場觀眾響起震耳欲聾的歡呼聲。隨後，洛杉磯市長Karen Bass親自上台迎接，並從巴黎市長Anne Hidalgo手中接過了奧運五環會旗。
在交接儀式結束後，Tom Cruise騎上了一輛摩托車，帶著奧運旗幟駛出體育場，並沿著巴黎街頭前往一架直升機。在Red Hot Chili Peppers的經典歌曲《By the Way》之下，他再次跳傘，降落在好萊塢，隨後，他將象徵奧運的五個環掛在好萊塢標誌上。
在洛杉磯奧運的交接儀式中，由Billie Eilish、Snoop Dogg和Red Hot Chili Peppers等多位著名藝人樂團表演，美國國歌則由格萊美、奧斯卡和艾美獎得主H.E.R.演唱，讓觀眾留下深刻印象。
巴黎奧運豎立新標竿 洛杉磯奧運接棒
洛杉磯市長Bass表示，2028年洛杉磯奧運將展現這座城市的多樣性和國際性，「我們擁有好萊塢，所以我期待許多神奇的機會，也希望能夠複製巴黎奧運期間所展現的歡樂氛圍。」
巴黎奧運為設立新標竿，幾乎所有比賽都在著名景點舉行，包括協和廣場、艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮和大皇宮等。此外，這次奧運的開幕式也是現代歷史首次於戶外舉行，並由女神卡卡（Lady Gaga）和席琳·迪翁（Celine Dion）登場表演，為這場盛會增添無數亮點。
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