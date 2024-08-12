巴黎奧運獎牌榜洗牌了！美國「閉幕前逆轉中國」　上屆超強國殞落

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巴黎奧運在當地時間晚上9時閉幕式，而當天從早到晚都還有最後的賽程，在中國隊全數運動員都比完賽之後，總計奪下40金27銀24銅排在第一名，而美國在女籃未比的情況下，是以39金44銀42銅排在第二名，如果美國女籃沒能奪金，中國將打破美國連霸獎牌榜的美夢。
而美國女籃在最後決賽對上地主法國隊，打得完全不輕鬆，最終以67:66驚險拿下金牌，不僅完成8連霸，這面金牌也讓美國隊在奧運獎牌榜最後一刻超越中國，總計是40金44銀42銅，以126面獎牌奪下巴黎奧運獎牌榜冠軍，成為連續四屆奧運都是獎牌冠軍的國家。
巴黎奧運獎牌大洗牌！俄羅斯沒參賽讓出東京奧運71面獎牌
然而這屆巴黎奧運獎牌榜對比上屆東京奧運的成績，除了前三名美國、中國、日本之外，後續其它國家的成績也都有明顯不同，像是地主隊法國在東京奧運是第8名，這回巴黎奧運上升至第5名；而澳洲也從第6名上升到第4名；韓國則從第16名一口氣殺到第8名的位置。
值得一提的是，在上屆東京奧運有355人大陣仗參賽的俄羅斯，因為2022年俄羅斯軍方入侵烏克蘭，導致運動員受到國際奧會制裁，僅能以「個人中立運動員」參賽，不能代表任何國家或組織，最終本屆巴黎奧運他們僅剩15人參賽，連過去獎牌庫的水上芭蕾、體操都沒人參加，東京奧運曾斬獲的71面獎牌，這回在巴黎奧運全部拱手讓人。
除了俄羅斯之外，芬蘭本來從1908年倫敦奧運至上屆東京奧運，至少都有一名運動員可以站上頒獎台，但這回巴黎奧運沒有拿到任何獎牌，芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，儘管一些芬蘭選手在奧運會表現傑出，但芬蘭長久以來令人驕傲的奧運奪牌紀錄在巴黎奧運告終。
🟡2024巴黎奧運獎牌榜前十名排行
📍美國40金44銀42銅
📍中國40金27銀24銅
📍日本20金12銀13銅
📍澳洲18金19銀16銅
📍法國16金26銀22銅
📍荷蘭15金7銀12銅
📍英國14金22銀29銅
📍韓國13金9銀10銅
📍義大利12金13銀15銅
📍德國12金13銀8銅
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