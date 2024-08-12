雙颱共舞！山神、瑪莉亞「最新路徑」出爐 午後大雷雨下一整週
目前西北太平洋共有2個颱風正在發展，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，「瑪莉亞颱風」中心即將登陸日本本州北部，「山神颱風」昨（11）日晚間生成後，也持續朝日本前進，2個颱風路徑對台灣皆無影響，但台灣位處大低壓帶，環境持續不穩定，未來一週在西半部地區，午後強對流範圍會擴大，且有大雷雨發生的機率。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「大低壓環流」的型態將再持續一週，台灣在它的邊緣，盛行西南風且挾帶水氣，大氣很不穩定，清晨西南風「與陸風輻合」，還有午後地表的加熱，都會激發強對流。
今日至下週日（8/12至8/18）水氣增多，西半部全天不定時有「局部短暫陣雨」，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意「雷擊、強風及瞬間大雨」等劇烈天氣。今日各地區氣溫，北部攝氏24至36度，中部攝氏25至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏23至36度。
針對颱風動態，吳德榮說明，輕颱「瑪莉亞」中心即將登陸日本本州北部，下午中心進入日本海，移速減慢，週三（8/14）凌晨會減弱為熱帶低壓；輕颱「山神」則在日本東南方海面，順著「大低壓環流」偏西北移動，將在日本本州外海、轉向北海道。
最新歐洲模式（ECMWF）則模擬圖顯示，週三將有另一熱帶擾動在「大低壓環流」中，有發展成颱風的趨勢，路徑同樣無侵台機率。