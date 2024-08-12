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比張本智和還慘！奧運體操爆烏龍　美國選手銅牌「2度逆轉取消」

▲美國選手喬丹切爾斯Jordan Chiles（右）本來獲得銅牌，開心在頒獎台幫恭迎冠軍上台，但對手申訴之後，讓她掉到第五名，痛失銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲美國選手喬丹切爾斯Jordan Chiles（右）本來獲得銅牌，開心在頒獎台幫恭迎冠軍上台，但對手申訴之後，讓她掉到第五名，痛失銅牌。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

比張本智和還要更慘！巴黎奧運女子體操地板項目出現重大逆轉，原先在體操地板出賽的美國選手喬丹切爾斯（Jordan Chiles）因為上訴之後獲得銅牌，但最後竟然遭到國際體育仲裁法庭（CAS）宣布推翻結果，整個過程二度逆轉，讓切爾斯完全無法接受崩潰，宣布將暫時退出任何社群媒體，打擊相當大。

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回顧當時這場比賽，是女子體操地板的決賽，美國選手切爾斯在比完賽後獲得13.666分，位居在第五名，前面的選手從第一至第四依序是巴西選手雷貝卡·安德拉德（Rebeca Andrade）、美國選手西蒙·拜爾斯（Simone Biles）、羅馬尼亞選手柏波蘇（Ana Barbosu）與禾尼亞（Sabrina Voinea），其中兩名羅馬尼亞選手分數都是13.700分。

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▲在體操地板出賽的美國選手喬丹切爾斯（Jordan Chiles）因為上訴之後獲得銅牌，但因對手又向國際體育仲裁法庭申訴，最後判定切爾斯失去銅牌。（圖/切爾斯IG）
而當時排名第五的切爾斯提出申訴，最終申訴成功，結果切爾斯的難度分上升0.1分後，她的分數變成13.766分排名第三摘下銅牌，讓原本跟隊友同分，但執行分贏過隊友以為自己摘銅的柏波蘇，慶祝到一半發現悲劇，瞬間淚灑比賽現場。

切爾斯二度逆轉痛失銅牌！打擊太大宣布退出社群媒體

不過這個判決，引起羅馬尼亞總理相當不滿，甚至抵制出席閉幕典禮，隨後由羅馬尼亞體操協會向國際體育仲裁法庭申訴，結果經過檢視之後，美國隊教練是在比賽後1分鐘4秒才提出，但根據規定，教練必須要在比賽結束1分鐘內提出上訴，因此國際奧會稍早也宣布，切爾斯的成績修正回13.666分，柏波蘇拿回自己的銅牌。

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▲美國體操選手喬丹切爾斯（Jordan Chiles）的銅牌遭到取消，心碎在社群發文，宣布將退出社群媒體一陣子。（圖/切爾斯IG）
這讓原本從第五名申訴成功摘銅的切爾斯，心情如洗三溫暖，又跌回第五名，並且要被收回獎牌，切爾斯得知消息之後，在IG發文以黑色背景配上四顆破碎的愛心表示：「我將暫時退出社交媒體，為自己的心理健康著想，謝謝大家」似乎已經不願意看到那些自己奪牌歡慶的模樣。

此一判決讓不少網友紛紛傻眼表示「真的很心疼她......這根本比張本智和沒奪牌更慘」、「都已經開心幾天了，結果被收回獎牌，這誰不崩潰」、「真的超扯，電視劇本都不敢這樣寫」；值得一提的是，當時在頒獎典禮上，切爾斯和美國體操天后拜爾斯一起跪在頒獎台，恭迎金牌巴西選手安德拉德的畫面全部都被拍下，如今切爾斯的銅牌遭到取消，該畫面還繼續流傳，實在相當尷尬。

▲喬丹切爾斯（Jordan Chiles）在申訴成功奪銅之後還開心與金銀牌合影，沒想到如今銅牌遭到取消。（圖/切爾斯IG）
▲喬丹切爾斯（Jordan Chiles）在申訴成功奪銅之後還開心與金銀牌合影，沒想到如今銅牌遭到取消。（圖/切爾斯IG）

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