印度14億人口、巴黎奧運「拿嘸金牌」！外媒分析可能原因

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報導提到，回顧過去30年，印度只贏過2枚奧運金牌，遠遠落後中國、美國，而且似乎也沒有任何一種快速解決的辦法，可以讓印度在2028年洛杉磯奧運上就展現奇蹟，掀起一股「淘金熱」。
報導指出，印度在奧運表現不亮眼的原因，是缺乏從基層開始的長期投資，而不僅僅是在重大賽事前幾個月才一股腦投入。第一位參加奧運的印度女子體操選手卡馬卡（Dipa Karmakar）透露，自己一開始並沒有得到任何良好支援，直到2016年，而且由於家鄉特里普拉邦位於印度偏遠的東北部，距離首都約2400公里，要去德里參加訓練營也很不方便。
諾貝爾經濟學獎得主巴納吉（Abhijit Banerjee）、杜芙洛（Esther Duflo）則認為，營養不良是印度奧運表現不佳的一個重要原因，根據2023年全球飢餓指數，印度的兒童消瘦指數高達18.7%，為世界最高，即使是飽受戰爭蹂躪和飢荒的葉門（14.4%）、蘇丹（13.7%）表現也比印度好。
經濟學家直言，印度需要對整個衛生部門進行更好的投資與整頓，因為印度即便整體社會經濟不佳，但也不像喀麥隆、衣索比亞、加納、海地、肯亞、莫三比克、奈及利亞、坦尚尼亞和烏干達那麼窮，這些國家平均贏得的奧運獎牌都比印度多好幾倍。
此外，對於中國、印度在奧運表現的鮮明對比，阿齊姆·普萊姆吉大學（Azim Premji University ）副教授拉胡爾德（Rahul De）則提出不同看法。以中國為例，幾乎是「工廠化生產」，年僅4、5歲的兒童就被集中安置在公共宿舍接受培訓，《路透社》一篇2016年的報導指出，中國有超過2183所公立學校，為5歲以下的兒童提供培訓，替他們參加奧運做準備，但很少有國家能夠效仿這種制度，像印度就不行：「該國向各邦政府下放權力，使得在全國範圍內推行這種嚴格政策變得更加困難。」
拉胡爾德也認為，雖然莫迪政府對體育的投入看似有所增加，但也沒有跡象顯示，他真的將體育視為預算優先事項：「需要的投資金額，政府從未撥款那麼多」，如果印度想要在奧運上扭轉命運，就必須透過全面改善健康和福利來實現，而不是突然、大量的投資精英式體育。
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