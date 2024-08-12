巴黎奧運嚴選5大帥哥！「日本排球混血王子」高橋藍等天菜一次看

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30歲的英國「跳水王子」Tom Daley在這次奧運拿下雙人跳水銀牌，原因是兒子一句「老爸，我想看你在奧運跳水」，讓他決定再度重返賽場，而這次參加巴黎奧運更是他第5度參賽，俊美臉蛋加上超狂腹肌，加上又會打毛衣，人帥又有實力。
Tom Daley在巴黎奧運被捕捉到，看女子3公尺跳水比賽時，坐在場邊打毛線的帥樣，還被奧運官方IG轉發，更寫下：「沒有看到Tom Daley打毛線就不是奧運。」
Felix Dolci雖然身高只有166公分，但一頭金髮配上肌肉身材，也是許多同志的新一代體壇男神，Felix Dolci因為帥氣外型與優異表現備受關注，脫下訓練服的他私下穿搭也是迷倒眾人。
身為加拿大運動員，Felix Dolci私下穿搭也很有型，他最常穿的就是風靡全球的加拿大運動服飾品牌Lululemon，體操選手需要大量練習，如何挑選合身又有形的衣服，看他穿就對了。此外，Felix Dolci在這次屆奧運表現並不理想，單槓排名第十三。
2024巴黎奧運帥哥：法國／田徑／Mayer Kevin
法國十項全能運動員Mayer Kevin是兩次世界田徑錦標賽金牌得主，和兩次奧運會銀牌得主，田徑總分突破9000分，是十項全能世界紀錄保持者，陽光外型還有健康小麥膚色，怎麼能不被他擄獲？
日本混血王子 排球少年真人版高橋藍
身高188公分的日本混血排球選手高橋藍，是日本男排國家隊主攻手，擁有1/4美國血統的他，俊美臉蛋被稱為是「真人版排球王子」，還有令人羨慕的白皙肌膚，IG粉絲破270萬。
高橋藍擁有不少粉絲，這次日本男排只有打進8強，他也流下難過的淚水，高橋藍在臉書、推特等社群人氣很高，目前效力於京都太陽鳥。而高橋藍、西田有志、石川祐希也被稱為日本奧運男子排球隊的「進攻三叉戟」。
瑞典撐竿跳天才Armand Duplantis 世界紀錄一直破
來自瑞典的杜普蘭蒂斯Armand Duplantis，年僅24歲，被稱為「撐竿跳天才」，2020年的東京奧運男子撐竿跳比賽，他以6.02米的成績奪得金牌，今年4月更在世界田聯田徑鑽石聯賽跳出6.23米新世界紀錄。這屆巴黎奧運他又再度打破自己所保持的世界紀錄，被稱為「世界最會撐」的男人。
此外，Armand Duplantis的討論度相當高。不只討論他撐竿跳得有多高，更討論他的顏值，他跟美國演員Timothée Chalamet（甜茶）有些神似，成為這次比賽場上的話題。
隱藏版帥哥 台灣柔道男神楊勇緯
「柔道男神」楊勇緯出生在台中，家中排名第二，為排灣族帥哥。他在2020東京奧運拿下男子 60 公斤級銀牌，為我國首面柔道項目奧運獎牌。
楊勇緯在這次柔道8強賽敗給15年世錦賽金牌Yeldos Smetov，最後又在復活賽輸給日本強敵永山龍樹吞敗，無緣晉級，意外落馬。
番外篇：
新生代台灣游泳男神 「蝶王」王冠閎
「台灣蝶王」王冠閎於男子200公尺蝶式預賽中登場，在第二組第三水道以總成績1分55.32秒暫居分組第三名，賽後也在預賽中奪得第八名，成功闖進準決賽。可惜在準決賽只游出1分55秒07分組第五名、總排名第十一止步準決賽。
現年22歲的王冠閎，從國小三年級開始接受學校正規的游泳訓練，而他精壯結實時的身材，被封為台灣「蝶王」，游泳男神等稱號。
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