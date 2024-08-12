台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

巴黎奧運嚴選5大帥哥！「日本排球混血王子」高橋藍等天菜一次看

▲身高188公分的日本混血排球選手高橋藍，是日本男排國家隊主攻手，今年也再度征戰巴黎奧運，擁有1/4美國血統的他，俊美臉蛋被稱為是真人排球王子，還有令人羨慕的白皙肌膚，IG粉絲破220萬。（圖／美聯社／達志影像）
▲身高188公分的日本混血排球選手高橋藍，是日本男排國家隊主攻手，今年也再度征戰巴黎奧運，擁有1/4美國血統的他，俊美臉蛋被稱為是真人排球王子，還有令人羨慕的白皙肌膚，IG粉絲破220萬。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運今（12）日舉行閉幕儀式，而這次奧運也有不少帥哥美女出現，《NOWnews今日新聞》透過讀者角度出發，嘗試嚴選5位奧運好手，尤其是超級帥哥天菜運動員，讓讀者一飽眼福。目前公認日本高橋藍、英國「跳水王子」Tom Daley、瑞典撐竿跳天才Armand Duplantis等，都是又強又帥的運動員，讓我們一次來認識這些「天菜」好手。

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英國跳水王子　Tom Daley又強又會打毛線

30歲的英國「跳水王子」Tom Daley在這次奧運拿下雙人跳水銀牌，原因是兒子一句「老爸，我想看你在奧運跳水」，讓他決定再度重返賽場，而這次參加巴黎奧運更是他第5度參賽，俊美臉蛋加上超狂腹肌，加上又會打毛衣，人帥又有實力。

Tom Daley在巴黎奧運被捕捉到，看女子3公尺跳水比賽時，坐在場邊打毛線的帥樣，還被奧運官方IG轉發，更寫下：「沒有看到Tom Daley打毛線就不是奧運。」

▲英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）今年第5度出征奧運，與搭檔威廉斯（Noah Williams）在10公尺雙人跳水項目，以總分463.44分的成績，奪下銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）今年第5度出征奧運，與搭檔威廉斯（Noah Williams）在10公尺雙人跳水項目，以總分463.44分的成績，奪下銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）與威廉斯（Noah Williams）的組合，在2024巴黎奧運會以總分463.44分的成績，奪下銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）與威廉斯（Noah Williams）的組合，在2024巴黎奧運會以總分463.44分的成績，奪下銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
166公分小巨人　體操天菜加拿大帥哥Felix Dolci

Felix Dolci雖然身高只有166公分，但一頭金髮配上肌肉身材，也是許多同志的新一代體壇男神，Felix Dolci因為帥氣外型與優異表現備受關注，脫下訓練服的他私下穿搭也是迷倒眾人。

身為加拿大運動員，Felix Dolci私下穿搭也很有型，他最常穿的就是風靡全球的加拿大運動服飾品牌Lululemon，體操選手需要大量練習，如何挑選合身又有形的衣服，看他穿就對了。此外，Felix Dolci在這次屆奧運表現並不理想，單槓排名第十三。

▲加拿大體操天菜Felix Dolci雖然身高只有166公分，但一頭金髮配上肌肉身材，也是許多同志的新一代體壇男神，Felix Dolci因為帥氣外型與優異表現備受關注，脫下訓練服的他私下穿搭也是迷倒眾人。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大體操天菜Felix Dolci雖然身高只有166公分，但一頭金髮配上肌肉身材，也是許多同志的新一代體壇男神，Felix Dolci因為帥氣外型與優異表現備受關注，脫下訓練服的他私下穿搭也是迷倒眾人。（圖／Felix Dolci IG）

▲加拿大體操天菜Felix Dolci雖然身高只有166公分，但一頭金髮配上肌肉身材，也是許多同志的新一代體壇男神。（Felix Dolc IG)
▲加拿大體操天菜Felix Dolci雖然身高只有166公分，但一頭金髮配上肌肉身材，也是許多同志的新一代體壇男神。（Felix Dolc IG)
2024巴黎奧運帥哥：法國／田徑／Mayer Kevin

法國十項全能運動員Mayer Kevin是兩次世界田徑錦標賽金牌得主，和兩次奧運會銀牌得主，田徑總分突破9000分，是十項全能世界紀錄保持者，陽光外型還有健康小麥膚色，怎麼能不被他擄獲？

日本混血王子　排球少年真人版高橋藍

身高188公分的日本混血排球選手高橋藍，是日本男排國家隊主攻手，擁有1/4美國血統的他，俊美臉蛋被稱為是「真人版排球王子」，還有令人羨慕的白皙肌膚，IG粉絲破270萬。

高橋藍擁有不少粉絲，這次日本男排只有打進8強，他也流下難過的淚水，高橋藍在臉書、推特等社群人氣很高，目前效力於京都太陽鳥。而高橋藍、西田有志、石川祐希也被稱為日本奧運男子排球隊的「進攻三叉戟」。

▲身高188公分的日本混血排球選手高橋藍，是日本男排國家隊主攻手（圖／美聯社／達志影像）
▲身高188公分的日本混血排球選手高橋藍，是日本男排國家隊主攻手（圖／美聯社／達志影像）

瑞典撐竿跳天才Armand Duplantis　世界紀錄一直破

來自瑞典的杜普蘭蒂斯Armand Duplantis，年僅24歲，被稱為「撐竿跳天才」，2020年的東京奧運男子撐竿跳比賽，他以6.02米的成績奪得金牌，今年4月更在世界田聯田徑鑽石聯賽跳出6.23米新世界紀錄。這屆巴黎奧運他又再度打破自己所保持的世界紀錄，被稱為「世界最會撐」的男人。

此外，Armand Duplantis的討論度相當高。不只討論他撐竿跳得有多高，更討論他的顏值，他跟美國演員Timothée Chalamet（甜茶）有些神似，成為這次比賽場上的話題。

▲瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）今天在巴黎奧運男子撐竿跳決賽，再度出現「一個人武林」，他照樣飛過6公尺25，締造新的世界紀錄，並成功完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）今天在巴黎奧運男子撐竿跳決賽，再度出現「一個人武林」，他照樣飛過6公尺25，締造新的世界紀錄，並成功完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典撐竿跳天才Armand Duplantis。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典撐竿跳天才Armand Duplantis。（圖／美聯社／達志影像）
隱藏版帥哥　台灣柔道男神楊勇緯

「柔道男神」楊勇緯出生在台中，家中排名第二，為排灣族帥哥。他在2020東京奧運拿下男子 60 公斤級銀牌，為我國首面柔道項目奧運獎牌。

楊勇緯在這次柔道8強賽敗給15年世錦賽金牌Yeldos Smetov，最後又在復活賽輸給日本強敵永山龍樹吞敗，無緣晉級，意外落馬。

▲楊勇緯坦言對巴黎奧運「比賽結果沒有到很滿意」，未來將先前往母校台體大擔任教練一職。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯坦言對巴黎奧運「比賽結果沒有到很滿意」，未來將先前往母校台體大擔任教練一職。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯在巴黎奧運的比賽中止步8強，讓許多支持他的粉絲都感到可惜，不過大家依然非常肯定他，也認為他的表現已經很棒。不料，知名編劇馮勃棣在27日發文調侃楊勇緯，引起許多網友不滿。（圖／楊勇緯臉書）
▲楊勇緯在巴黎奧運的比賽中止步8強，讓許多支持他的粉絲都感到可惜，不過大家依然非常肯定他，也認為他的表現已經很棒。（圖／楊勇緯臉書）
▲楊勇緯無緣站上巴黎奧運頒獎台，賽後神情落寞。（圖／中華奧會提供）
▲楊勇緯無緣站上巴黎奧運頒獎台，賽後神情落寞。（圖／中華奧會提供）
番外篇：

新生代台灣游泳男神　「蝶王」王冠閎

「台灣蝶王」王冠閎於男子200公尺蝶式預賽中登場，在第二組第三水道以總成績1分55.32秒暫居分組第三名，賽後也在預賽中奪得第八名，成功闖進準決賽。可惜在準決賽只游出1分55秒07分組第五名、總排名第十一止步準決賽。

現年22歲的王冠閎，從國小三年級開始接受學校正規的游泳訓練，而他精壯結實時的身材，被封為台灣「蝶王」，游泳男神等稱號。

▲台灣游泳好手王冠閎30日在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽總排名第11，無緣決賽。（圖／中華奧會提供）
▲台灣游泳好手王冠閎在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽總排名第11，無緣決賽。（圖／中華奧會提供）
▲「台灣蝶王」王冠閎在男子200公尺蝶式決賽拿下銀牌。（圖/奧會提供）
▲「台灣蝶王」王冠閎身材十分結實，獲得大批粉絲青睞。（圖/奧會提供）
▲王冠閎出色的外型及身材，讓他吸引許多粉絲。（圖/特派記者葉政勳攝。）
▲王冠閎出色的外型及身材，讓他吸引許多粉絲。（圖/NOWnews資料照）

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