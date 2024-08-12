台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

巴黎奧運閉幕了！「中華隊總戰績」整理　領到奧運獎金35人名單曝

▲巴黎奧運正式落幕，本屆奧運中華隊勇奪2金5銅的成績，獎牌數是隊史次多，也有許多優秀的選手在奧運最後一舞留下令人深刻的表現。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運正式落幕，本屆奧運中華隊勇奪2金5銅的成績，獎牌數是隊史次多，也有許多優秀的選手在奧運最後一舞留下令人深刻的表現。（圖／奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運在今（12）日台灣時間凌晨登場，這也宣告四年一次的奧運正式落幕，而本屆奧運中華隊勇奪2金5銅的成績，獎牌數是隊史次多，也有許多優秀的選手在奧運最後一舞留下令人深刻的表現。《NOWnews》特別整理巴黎奧運中華隊的總戰績、領到奧運獎金選手名單及金額，最終統計打破中華隊史紀錄的也一共有17人。

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在奧運獎牌榜上，中華隊拿下2面金牌、5面銅牌的成績，在全部參賽的國家當中，排在第33名，對比上屆東京奧運上升一名，謝謝中華隊英雄的付出以及努力，讓全世界看見台灣！以下是本屆巴黎奧運中華隊所有項目總戰績（粗體字代表奪牌）：

🟡拳擊
📍女子57公斤級林郁婷決賽擊敗波蘭J. Szeremeta​，獲得金牌
📍女子60公斤級吳詩儀4強賽不敵中國楊文璐，獲得銅牌
📍女子66公斤級陳念琴4強賽不敵中國楊柳，獲得銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強

▲拳擊林郁婷小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲林郁婷奪下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，寫下歷史紀錄。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲「吳琴戰隊」吳詩儀和陳念琴本屆巴黎奧運都殺入四強賽，替台灣進帳兩面銅牌。(圖/奧會提供)
▲「吳琴戰隊」吳詩儀和陳念琴本屆巴黎奧運女子拳擊都殺入四強賽，替台灣進帳兩面銅牌。(圖/奧會提供)
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子團體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩不敵南韓全勳英止步16強
📍混合雙人射箭雷千瑩/戴宇軒不敵韓國林是見/金優鎮止步16強

🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡舉重
📍女子49公斤級方莞靈抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg排名第6名
📍女子59公斤級郭婞淳抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪下銅牌
📍女子71公斤級陳玟卉抓舉抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤排名第6名

▲巴黎鐵塔當背景，台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)
▲台灣「舉重女神」郭婞淳奪下59公斤級奪牌，登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡跆拳道
📍女子57公斤級羅嘉翎不敵黎巴嫩好手Laetitia Aoun止步16強

🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成0:2不敵印尼L.Sen無緣4強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗中國組合梁偉鏗/王昶，二連霸奧運羽球男雙金牌
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲「麟洋配」李洋／王齊麟順利抵台，桃園機場一早就湧入海量粉絲熱情接機。（圖／記者朱永強攝）
▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪下巴黎奧運羽球男雙金牌，成功衛冕奧運男雙金牌，成為史上第一達成該成就的組合。（圖／記者朱永強攝）
🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強
📍男子團體桌球莊智淵、林昀儒、高承睿不敵日本男團止步8強
📍女子團體桌球鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟不敵中國女團止步8強

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
📍男子定向飛靶李孟遠資格賽124分晉級決賽，決賽以總分45分作收，獲得銅牌
📍女子25公尺手槍資格賽田家榛慢射290分、快射291分，總計581分排第16名淘汰
📍女子25公尺手槍資格賽吳佳穎慢射280分、快射292分，總計572分排第31名淘汰

▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽
📍女子200公子個人混合式韓安齊2分13秒97排名分組第二，但因犯規遭判失格

🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤573分排第13名無緣決賽
📍女子10公尺空氣手槍資格賽余艾玟564分排第35名無緣決賽

🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人決賽唐嘉鴻以13.966分排名第三，奪下銅牌

▲中國體操好手張博恆在巴黎奧運男子體操單槓決賽上，最終與唐嘉鴻並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國體操好手張博恆在巴黎奧運男子體操單槓決賽上，最終與唐嘉鴻並列第3名奪銅。（圖／美聯社／達志影像）
🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張筑涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽
📍男子激流越野賽吳少璿預賽以分組第3無緣晉級下一輪
📍女子激流越野賽張筑涵預賽以小組第4無緣晉級下一輪
📍男子輕艇競速1000公尺單人滑艇賴冠傑3分58秒79、分組第4無緣決賽

🟡田徑
📍女子100公尺張博雅預賽11秒88排分組第9無緣晉級
📍男子跳遠資格賽林昱堂7公尺70排分組第12無緣晉級決賽
📍男子400公尺跨欄預賽彭明揚因傷DNF未完賽無緣復活賽
📍男子200公尺復活賽楊俊瀚20秒73排分組第3，無緣晉級

🟡高爾夫球
📍男子高爾夫球潘政琮第四日，低於標準桿1桿，總計-8桿，排第18名無緣獎牌
📍男子高爾夫球俞俊安第四日，高於標準桿3桿，總計+4桿，排第52名無緣獎牌
📍女子高爾夫球徐薇凌第四日，低於標準桿4桿，總計-5桿，排第8名無緣獎牌
📍女子高爾夫球錢佩芸第四日，低於標準桿4桿，總計-2桿，排第18名無緣獎牌

▲中華台北好手俞俊安週五再度在於棕梠灘（Palm Beaches）舉行的高知特菁英賽（Cognizant Classic）展現強大競爭力，次輪繳出負4桿的67桿，暫時落後領先者巴德考利（Bud Cauley）2桿。而同胞潘政琮也延續上周的好表現，交卡68桿。（圖／Getty Images）
▲台灣高球一哥潘政琮本屆巴黎奧運以總計-8桿，排第18名，可惜不能再度站上奧運頒獎台。（圖／Getty Images）
奧運獎金發起來！國光獎金、創紀錄獎發破1.4億元

然而隨著奧運結束，國內也有所謂「國光獎金」、「創紀錄獎」來獎勵運動員，在「創紀錄獎」部分一共有17人打破中華隊史紀錄，其中有11位沒有奪牌，但因破中華隊史紀錄，給予100萬獎金激勵；而有6位有奪牌可以領「國光獎金」，因此獲獎而不頒發獎金。在「國光獎金」部分則有24人領到，兩個獎項總計35人獲獎，且發出獎金數目突破1.4億元。

而「國光獎金」頒獎規則，即獲得金銀銅牌分別可得2000萬元、700萬元、500萬元；第4名至第8名同樣有獎金，包括第四名300萬元、第五名至第六名150萬元、第七名至八名90萬元，如果止步8強者，獎金將會由第五名來計算；另外如果是參加體操、游泳、田徑等運動項目得到優異成績，將可得現行規定獎金1.5倍。以下是本屆巴黎奧運確定可以領到獎金的選手名單、金額整理（以下不含各界以及縣市政府加碼）：

🟡榮獲奧運金銀銅牌、第四名至第八名「領國光獎金」總計24人

📍男子羽球雙打李洋金牌：2000萬
📍男子羽球雙打王齊麟金牌：2000萬
📍男子羽球單打周天成止步8強：150萬

▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，可獲得2000萬國光獎金。（圖／美聯社／達志影像）
📍男子定向飛靶李孟遠銅牌：500萬
📍男子體操競技單槓唐嘉鴻銅牌：750萬
📍男子團體射箭湯智鈞止步8強：150萬
📍男子團體射箭林子翔止步8強：150萬
📍男子團體射箭戴宇軒止步8強：150萬
📍女子團體射箭雷千瑩止步8強：150萬
📍女子團體射箭李彩綺止步8強：150萬
📍女子團體射箭邱意晴止步8強：150萬

📍女子拳擊57公斤級林郁婷金牌：2000萬
📍女子拳擊60公斤級吳詩儀銅牌：500萬
📍女子拳擊66公斤級陳念琴銅牌：500萬
📍女子舉重59公斤級郭婞淳銅牌：500萬
📍男子柔道60公斤級楊勇緯排名第7：90萬

▲林郁婷在金牌戰面對20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，3回合都打得相當輕鬆。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在巴黎奧運女子拳擊決賽打敗波蘭女將Julia Szeremeta摘金，可以獲得國光獎金2000萬元。（圖／中華奧會提供）
📍女子桌球單打、桌球團體鄭怡靜止步8強：300萬
📍女子桌球混雙、桌球團體陳思羽止步8強：300萬
📍男子桌球單打、桌球混雙、桌球男團林昀儒止步8強：450萬
📍女子桌球團體簡彤娟止步8強：150萬
📍男子桌球團體莊智淵止步8強：150萬
📍男子桌球團體高承睿止步8強：150萬
📍女子網球雙打謝淑薇止步8強：150萬
📍女子網球雙打曹家宜止步8強：150萬

🟡打破中華隊史紀錄「領創紀錄獎」總計17人

📍男子輕艇激流吳少璿首次為台灣取得奧運資格，拿下23名：100萬
📍男子71公斤級拳擊甘家葳首次為台灣取得奧運資格，打進16強：100萬
📍男子輕艇競速賴冠傑首次為台灣取得奧運資格：100萬
📍男子霹靂舞孫振首次為台灣取得奧運資格：保底100萬
📍女子輕艇激流張筑涵以23名突破中華隊史最佳28名成績：100萬
📍男子200公尺蝶式王冠閎以11名突破中華隊史最佳13名成績：100萬

▲巴黎奧運霹靂舞孫振（B-Boy Quake）成為台灣史上第一人，今晚在分組賽排名第3，無緣晉級8強，但已經是我國最佳成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運霹靂舞孫振成為台灣史上第一人，在分組賽排名第3，無緣晉級8強，但已經是我國最佳成績，可獲得創紀錄獎100萬元。（圖／美聯社／達志影像）
📍女子10公尺空氣手槍劉恆妤以13名突破中華隊史最佳14名成績：100萬
📍男子擊劍鈍劍陳弈通以進32強成績突破中華隊史最佳45名成績：100萬
📍男子不定向飛靶楊昆弼，以12名突破中華隊史最佳14名的成績：100萬
📍女子49公斤級方莞靈抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg破全國紀錄：100萬
📍女子高爾夫徐薇淩以總桿數283桿排第8破中華隊女子高球最佳成績：100萬

▲台灣舉重女將方莞靈生涯第二度征戰奧運。（圖／達志影像／美聯社）
▲台灣舉重女將方莞靈生涯第二度征戰奧運，最終以抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg破全國紀錄可得創紀錄獎100萬元。（圖／達志影像／美聯社）
📍男子定向標靶李孟遠首次為台灣取得奧運資格，奪下銅牌：獲獎不頒發獎金
📍男子羽球雙打李洋金牌，打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍男子羽球雙打王齊麟金牌，打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍男子體操單槓唐嘉鴻銅牌，中華隊史上首面奧運單槓獎牌：獲獎不頒發獎金
📍女子舉重59公斤級郭婞淳銅牌，中華隊史首位連三屆奪下獎牌：獲獎不頒發獎金
📍女子拳擊57公斤級林郁婷金牌，中華隊史上首面奧運拳擊金牌：獲獎不頒發獎金

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，最後擊敗中國2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球項目男子雙打由「麟洋配」李洋／王齊麟2連霸，破中華隊史紀錄，但因已經有國光獎金，因此創紀錄獎獲獎不頒發獎金。（圖／美聯社／達志影像）

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