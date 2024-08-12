高雄私人神壇火警！男為2萬元債務縱火釀1死3傷 遭檢方聲押獲准
本月10日晚間，高雄市林園區王公路一處民宅、私人神壇發生火警，其中有4人受困，釀1死3傷悲劇。而火災原因竟是人為，60歲李姓屋主的28歲陳姓女兒，因與33歲吳姓男子有2萬元借貸糾紛，吳男一怒之下，朝屋內丟擲點燃的鞭炮，導致屋主姪女的40歲李姓男友葬生火窟。警方成立專案小組，於11日凌晨，在屏東東港逮捕涉案的吳男，全案依殺人、縱火罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。檢方複訊後，向法院聲押禁見獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該私人神壇專門替附近民眾收驚，目前由52歲李姓女屋主經營，3層樓民宅共有7人同住，分別為60歲屋主李女、23歲兒子陳男、28歲女兒陳女、陳女丈夫及女兒、李女的姪子23歲李男、李女姪女的40歲男友李男。案發當晚，屋內有李女、兒子陳男、姪女男友李男、姪子李男等4人，陳女和丈夫、女兒一起回夫家，因此逃過一劫。
火災發生後，消防局派遣23車55人搶救，其中李女、陳男、侄子李男脫困，李女與兒子陳男嗆傷送醫，姪女的男友李男逃生不及，於3樓房間內被發現時已成焦屍。警方經追查，發現陳姓女兒，跟嫌犯吳男有2萬元的借貸糾紛，遭吳男丟擲點燃的鞭炮報復，慘釀1死3傷悲劇。專案小組展開調查，循線掌握吳男行蹤，於11日凌晨，於屏東東港將吳男逮捕到案。檢方複訊後，認李男有逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。
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