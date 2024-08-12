台灣好榜樣！外媒驚呆　解析為何日本1.2億人卻衝上奧運獎牌榜第3

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雖然本屆日本金牌數不及上屆東京奧運的27金、14銀、17銅，但已創下海外奧運的最佳成績，且總獎牌數也增加，證明日本的運動實力逐步提升。包括日本男籃並非因東道主而拿下奧運資格，而是靠實力站上五環殿堂，雖然沒有奪牌，但也看得出日本在運動培訓上的一套。
日本角力成為霸主
日本本屆雖沒有空手道種類加持，且柔道、游泳種類獎牌進帳也衰退，但靠著角力卻一口氣席捲8面金牌。另外，滑板、霹靂舞等年輕運動，到摔跤和擊劍等傳統的奧運項目，日本在巴黎奧運會上都取得了前所未有的成功。
日本代表團團長尾縣貢（Mitsugi Ogata）評價本屆日本對表現時表示：「這證明了我們的運動員，在與世界強者的較量中，發揮了超群的實力。」
日本角力選手共贏得了8枚金牌，男女各半，巴黎奧運會的角力成績較東京奧運的五枚金牌，有很明顯得提升。
岡慎之助（Shinnosuke Oka）成為日本男子體操全能的接班人，繼內村航平（Kohei Uchimura）和橋本大輝（Daiki Hashimoto）之後，成為日本第四位全能冠軍。銅時，岡慎之助還贏得了單槓和團體項目金牌，讓日本體操隊的金牌數量超越東京奧運。
日本成為擊劍強國
日本擊劍運動員也繼續崛起，加納虹輝（Koki Kano）贏得了男子個人銳劍金牌。總計日本在擊劍種類共拿下2金1銀2銅，也創下隊史紀錄，也是本屆巴黎奧運會的最佳國家。
日本擊劍隊隊長松山恭助（Kyosuke Matsuyama）說：「這是擊劍成為日本強項的第一步。重要的是要繼續贏下去。」
在東京奧運會上，日本靠著棒球、壘球和空手道中獲得了三枚金牌，但這些項目在巴黎被取消了。然而，日本在法國新興運動霹靂舞中取得了1面金牌，湯淺亞實（Ami Yuasa）奪下女子組金牌。
台灣也需要培養更多運動新星
日本在本屆奧運會的成功，也值得台灣借鏡，日本不段有選手在不同領域崛起，而非靠著傳統柔道、游泳等強勢運動，累積獎牌數量，而是一直有竄起的新興獎牌庫，也讓日本成為世界運動強國。
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