台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

台灣好榜樣！外媒驚呆　解析為何日本1.2億人卻衝上奧運獎牌榜第3

▲人口1.251億的日本，竟然在獎牌榜衝上第3名，總計拿下20金27銀24銅。（圖／美聯社／達志影像）
▲人口1.251億的日本，竟然在獎牌榜衝上第3名，總計拿下20金27銀24銅。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

日本在本屆巴黎奧運展現強大實力，總計拿下20金27銀24銅，在獎牌榜衝上第三，僅次於40金的美國和中國，再度讓全世界看到亞洲人的實力。而中華隊本屆巴黎奧運共斬獲2金、5銅，共7面獎牌，排名第35名，也表現不俗。

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人口1.251億的日本，竟然在獎牌榜衝上第3名，甚至還擊敗地主法國，連英國、荷蘭和德國等歐洲強權，也甘拜下風。而中國雖排名第2，但人口數高達14.21億人，小小一個日本卻能衝上世界第三，也讓外媒特別撰文分析日本的成功。

雖然本屆日本金牌數不及上屆東京奧運的27金、14銀、17銅，但已創下海外奧運的最佳成績，且總獎牌數也增加，證明日本的運動實力逐步提升。包括日本男籃並非因東道主而拿下奧運資格，而是靠實力站上五環殿堂，雖然沒有奪牌，但也看得出日本在運動培訓上的一套。

▲岡慎之助（Shinnosuke Oka）成為日本男子體操全能的接班人。（圖／美聯社／達志影像）
▲岡慎之助（Shinnosuke Oka）成為日本男子體操全能的接班人。（圖／美聯社／達志影像）
日本角力成為霸主

日本本屆雖沒有空手道種類加持，且柔道、游泳種類獎牌進帳也衰退，但靠著角力卻一口氣席捲8面金牌。另外，滑板、霹靂舞等年輕運動，到摔跤和擊劍等傳統的奧運項目，日本在巴黎奧運會上都取得了前所未有的成功。

日本代表團團長尾縣貢（Mitsugi Ogata）評價本屆日本對表現時表示：「這證明了我們的運動員，在與世界強者的較量中，發揮了超群的實力。」

日本角力選手共贏得了8枚金牌，男女各半，巴黎奧運會的角力成績較東京奧運的五枚金牌，有很明顯得提升。

岡慎之助（Shinnosuke Oka）成為日本男子體操全能的接班人，繼內村航平（Kohei Uchimura）和橋本大輝（Daiki Hashimoto）之後，成為日本第四位全能冠軍。銅時，岡慎之助還贏得了單槓和團體項目金牌，讓日本體操隊的金牌數量超越東京奧運。

▲加納虹輝（Koki Kano）贏得了男子個人銳劍金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲加納虹輝（Koki Kano）贏得了男子個人銳劍金牌。（圖／美聯社／達志影像）
日本成為擊劍強國

日本擊劍運動員也繼續崛起，加納虹輝（Koki Kano）贏得了男子個人銳劍金牌。總計日本在擊劍種類共拿下2金1銀2銅，也創下隊史紀錄，也是本屆巴黎奧運會的最佳國家。

日本擊劍隊隊長松山恭助（Kyosuke Matsuyama）說：「這是擊劍成為日本強項的第一步。重要的是要繼續贏下去。」

在東京奧運會上，日本靠著棒球、壘球和空手道中獲得了三枚金牌，但這些項目在巴黎被取消了。然而，日本在法國新興運動霹靂舞中取得了1面金牌，湯淺亞實（Ami Yuasa）奪下女子組金牌。

▲林郁婷（左）替台灣搶下隊史首金，雖然傳統強像跆拳道殞落，但必須培育出更多運動明星。（圖／達志影像／美聯社）
▲林郁婷（左）替台灣搶下隊史首金，雖然傳統強像跆拳道殞落，但必須培育出更多運動明星。（圖／達志影像／美聯社）
台灣也需要培養更多運動新星

日本在本屆奧運會的成功，也值得台灣借鏡，日本不段有選手在不同領域崛起，而非靠著傳統柔道、游泳等強勢運動，累積獎牌數量，而是一直有竄起的新興獎牌庫，也讓日本成為世界運動強國。

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