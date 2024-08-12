奧運9大買一送一！三商巧福送麵、福勝亭送定食　豬排小籠包爽吃

麥當勞「雞塊買一送一」小薯10元！本週11大優惠券　摩斯午茶69元

▲麥當勞本週11大優惠券！單點「4塊麥克雞塊買一送一」、小薯特價10元，免費送中薯、吉事漢堡好康；摩斯漢堡「黃金地瓜薯條＋大杯冰紅茶」午茶69元，奪牌優惠吃到8月底一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞本週11大優惠券！單點「4塊麥克雞塊買一送一」、小薯特價10元，免費送中薯、吉事漢堡好康；摩斯漢堡「黃金地瓜薯條＋大杯冰紅茶」午茶69元，奪牌優惠吃到8月底一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食控必吃麥當勞本週11大優惠券！APP全球版放送單點「4塊麥克雞塊買一送一」相當於「雞塊買4送4」吃起來，小薯特價10元怎麼能錯過，早餐「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅」特價60元好划算，還有免費送中薯、吉事漢堡好康；摩斯漢堡放大奧運奪牌優惠，5組應援套餐特價吃到8月底，推薦「黃金地瓜薯條＋大杯冰紅茶」午茶優惠69元一次整理。

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📌麥當勞「雞塊買一送一」小薯10元！本週11大優惠券快收
8月12日起麥當勞APP全球版本週最新11大優惠券快收，即日起至8月14日單點「4塊麥克雞塊買一送一」！8月15日前單點日式豬排魷魚堡「免費送中薯」，即日起至8月16日單點「小薯特價10元」、早餐開吃「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅」特價60元。即日起至8月18日，單點「冰蜂蜜紅茶」特價46元、「雙層牛肉吉事堡＋中可」特價93元、單點「蜂蜜奶茶(冰/熱)」特價56元、「麥香雞＋小杯玉米湯」9折優惠。

本週8月16日前晚間18:00～21:00限定，「特價99元」超省晚餐，爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通百元有找，8月16日至8月18日買超值全餐還能「免費送吉事漢堡」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲民眾發現麥當勞的麥克雞塊吃起來口感，疑似變硬又變乾沒以前juicy。業者證實今年7月完成「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，」但強調是全球規範的作法，並非僅有台灣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP全球版本週11大優惠券！4塊雞塊「買一送一」、小薯特價10元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：午茶特價69元！奪牌優惠吃到8月底
摩斯漢堡狂賀台灣選手奪牌連連，榮耀時刻8月12日至8月31日，祭出「黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶」優惠價69元、「榛果風味奶茶」享2杯優惠價99元；即日起至8月31日，「摩斯為你應援」套餐爽吃「摩斯漢堡＋大杯冰紅茶」優惠價89元、「勝利屬魚你」開吃「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價79元、而「蒟杯歡慶」則可任選葡萄氣泡飲或葡萄蒟蒻冰茶2杯優惠價89元。

▲摩斯漢堡5組奪牌優惠吃到8月底，最便宜69元「黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶」。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡5組奪牌優惠吃到8月底，最便宜69元「黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶」。（圖／摩斯漢堡提供）

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