遭四叉貓連結千萬元廠商「蒔間」 陳智菡嗆「上架影片犯法了嗎」
民眾黨主席柯文哲競選經費爆出申報不實爭議，近日各界檢視柯辦提報監察院帳目，又發現「蒔間」公司成立3個月就拿了柯辦千萬元案子，網紅「四叉貓」劉宇肉搜後，連結到柯文哲幕僚陳智菡。陳智菡今（12）日發文駁斥四叉貓指控，並表示柯辦有向「蒔間」購買影音服務，而自己管理柯文哲社群，「頂多幫忙上架影片，犯法了嗎？」
記者林詠青／台北報導
柯文哲競選辦公室申報帳目不實疑雲擴大，四叉貓昨天肉搜「蒔間」公司表示，這間公司原名是「軍宇國際」，去年7月更名「蒔間」，10月起收到來自柯辦的大筆金流，連續3個月入帳總計千萬元。Google搜尋蒔間的傳真號碼可串到不少公司，包括被懷疑來自中國的利安達會計師事務所。
四叉貓再從蒔間的粉絲團追蹤目標，進而搜出疑似粉絲團管理員「Amanda Chien」，其好友只有9位，「其中一人叫『Vicky Chen』，也就是陳智菡。」四叉貓認為，陳智菡應該就是蒔間公司與柯辦的對接窗口。
對此，陳智菡今天一早就發文駁斥，痛批「惟恐天下不亂的google使用者，一直在網路上到處連連看、亂帶風向」。陳智菡強調，競選總部有跟這家公司購買影音服務，「但洽談的不是我、經手錢的更不是我」，她負責管理柯文哲的社群，「頂多幫忙上架影片，犯法了嗎」？
陳智菡也預告，政治獻金相關疑雲下午2時就會舉行，歡迎四叉貓繼續肉搜連結出她跟蒔間公司的關聯。