《少林足球》在中國沒上映！王晶揭真相：周星馳變片場暴君的開始
香港導演王晶近日開設個人YouTube頻道「王晶笑看江湖」，分享自己在電影界遇到的祕辛。而他在節目中爆料許多周星馳的內幕，最新一集內容中，他表示周星馳成為「片場暴君」，就是從電影《少林足球》開始，並稱周星馳對投資方開出了相當過分的「不平等條約」，更揭露《少林足球》至今都無法在中國上映的真正主因。
記者賴禹妡／綜合報導
王晶指出，《少林足球》當年在尋找投資方時，花費了許多時間，最終是由寰宇公司林小明接受了周星馳開出的「不平等的條約」。《少林足球》推出後，在全球成績非常亮眼，但版權皆為周星馳所有，投資方甚至沒被列為出品人，導致《少林足球》在香港電影金像獎頒獎典禮獲獎「最佳影片」後，林小明的太太與周星馳同時衝上舞台爭奪獎項，還各自發表得獎感言，場面十分尷尬。
王晶更透露，《少林足球》至今都未能在中國上映的原因，是由於「少林」兩字是嵩山少林寺註冊擁有的商標，未經允許不可隨意以商業用途使用，但周星馳卻堅持要將電影取名為《少林足球》，拒絕使用如「功夫足球」等其他名稱，也拒絕與少林寺方洽談。
《少林足球》無法在中國上映，導致該部電影損失大量票房，幾乎變成虧損狀態。王晶認為，周星馳之所以這麼任性，是因為他覺得是投資方已經允諾，這部電影是他說了算，「不答應就不要做了」，但這也讓王晶忍不住搖頭感嘆：「相比失去的數億收入，更大的問題是投資方遭受了極大不公平的待遇，本來可以在內地大賣的電影，卻因為這些問題變成虧損。」