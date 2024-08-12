15日真能會晤？哈馬斯促「基於先前協議」談判 不贊同提新內容
以色列及巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的停戰談判陷入膠著。雖然在美國、卡達、埃及的斡旋下，雙方預計15日再度會晤談判，但哈馬斯12日卻發表聲明，要求斡旋方根據之前的協商結果，制定實施計劃，並讓以色列執行，而非尋求「更多談判或新的提議」，似乎是暗示未必會出席新一輪談判場合。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，上週美國、埃及和卡達領導人，才剛敦促以色列與哈馬斯，15日出席將在開羅或多哈舉行的會談，以敲定加薩停火和釋放人質協議。以色列表示將派遣代表參加，哈馬斯最初回覆稱正在「研究」，但現在暗示可能不會參與新一輪談判。
哈馬斯透過聲明指出，斡旋方應該依照美國總統拜登先前提出的願景，以及聯合國安理會決議的計劃，實施於7月2日達成的協議，並施壓以色列執行，而不是尋求進一步的談判或新的提議，為佔領者（以色列）的侵略提供掩護，給予以國更多時間，繼續對巴勒斯坦人民進行種族滅絕。
哈馬斯並強調，自己在整個談判過程都表現出靈活性，也積極回應停火及釋放人質，但以色列的舉動，包括繼續襲擊加薩、上個月底在德黑蘭暗殺哈馬斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）等等，都表明以色列並不是真的想達成停火協議。